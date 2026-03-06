Bauru recebe neste sábado (7), a partir das 8h da manhã, o 2º Festival de Aniversário da Escolinha de Hóquei do Atlético Bauru, que será realizado no Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi Filho, localizado na Vila Santa Luzia. O evento é gratuito e aberto ao público.

A programação contará com partidas de hóquei com crianças de Bauru, jogos amistosos da equipe Bauruense Master contra times convidados e atividades recreativas. Entre os participantes confirmados estão equipes de Sertãozinho, São Paulo e da Associação Portuguesa de Desportos (Lusa).

Além dos jogos, o festival terá música, barracas de comida e bebida, brincadeiras e atividades para toda a família, transformando o evento em uma celebração do esporte e da convivência.