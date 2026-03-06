Bauru recebe neste sábado (7), a partir das 8h da manhã, o 2º Festival de Aniversário da Escolinha de Hóquei do Atlético Bauru, que será realizado no Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi Filho, localizado na Vila Santa Luzia. O evento é gratuito e aberto ao público.
A programação contará com partidas de hóquei com crianças de Bauru, jogos amistosos da equipe Bauruense Master contra times convidados e atividades recreativas. Entre os participantes confirmados estão equipes de Sertãozinho, São Paulo e da Associação Portuguesa de Desportos (Lusa).
Além dos jogos, o festival terá música, barracas de comida e bebida, brincadeiras e atividades para toda a família, transformando o evento em uma celebração do esporte e da convivência.
O festival também contará com a presença de atletas consagrados do hóquei nacional, incluindo jogadores que já atuaram em clubes tradicionais e na Seleção Brasileira, aproveitando a data para celebrar o Dia Internacional das Mulheres com jogos especiais envolvendo equipes femininas Sub-12 e Sub-14 do Atlético Bauru.
Os organizadores destacam que o evento será uma oportunidade para o público conhecer melhor o hóquei sobre patins, um esporte dinâmico e em crescimento no país.
Benefícios do esporte
De acordo com o treinador Marcelo Teco, o hóquei é uma modalidade que contribui significativamente para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.
“O hóquei é um dos esportes mais completos que existe, ótimo para o desenvolvimento das crianças, trabalhando habilidades motoras, raciocínio rápido, força, velocidade e preparo físico”, destaca.
Por ser uma atividade aeróbica intensa, o esporte também estimula a coordenação motora, agilidade, explosão muscular e trabalho em equipe.
Durante o festival e também nos dias de treino, crianças de 6 a 16 anos poderão se inscrever gratuitamente para participar da escolinha de hóquei. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL).
Os treinos acontecem no próprio Ginásio Raduan Trabulsi Filho, nos seguintes horários:
Segundas e quartas-feiras
18h às 19h30 – iniciantes
19h30 às 21h – avançados
Sábados
9h às 10h30 – iniciantes
10h30 às 12h – avançados
A escolinha oferece participação gratuita e possibilidade de empréstimo de alguns equipamentos para os alunos.
Serviço
2º Festival de Aniversário da Escolinha de Hóquei do Atlético Bauru
Data: 7 de março
Horário: a partir das 8h
Local: Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi Filho
Endereço: Av. Darcy César Improta, 313 – Vila Santa Luzia, Bauru
Mais informações: (14) 99174-9121 – Marcelo Teco
Instagram: @atleticohoqueibauru