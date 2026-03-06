A etapa de abertura dos envelopes com as propostas comerciais da licitação para a concessão do sistema de tratamento de esgoto e obras relacionadas em Bauru foi concluída nesta sexta-feira (6), na prefeitura. O consórcio liderado pela CBI apresentou o maior desconto entre os concorrentes, com deságio de 38% sobre a tarifa de referência do esgoto prevista para quando a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) estiver concluída.
Além do consórcio CBI, participaram da disputa os grupos Acciona e Aegea. A empresa espanhola Acciona apresentou proposta com desconto de 11%, enquanto a Aegea ofertou deságio de 35%. Com isso, o consórcio liderado pela CBI ficou à frente na classificação preliminar desta etapa do processo licitatório.
Apesar do resultado inicial, a concessão ainda não está definida. Agora, a documentação apresentada pelos participantes será analisada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pela Prefeitura de Bauru, responsáveis por verificar a validade das propostas e a habilitação das empresas. Também há prazo para possíveis impugnações entre os concorrentes, que disputam um contrato de R$ 3,6 bilhões.
Os descontos apresentados foram considerados agressivos por participantes do processo e por observadores do setor. A tendência é que haja discussões técnicas sobre as premissas utilizadas nos cálculos das propostas, especialmente após o reajuste na tarifa de água — que serve como referência para a cobrança do esgoto — ocorrido logo depois da entrega dos envelopes.
O consórcio que apresentou a melhor proposta é formado por empresas de porte médio. Liderado pela CBI e com participação da DP Barros, o grupo tem se destacado em disputas recentes de concessões ao oferecer deságios competitivos.
Como parte das próximas etapas do processo, os chamados “cadernos” com as propostas serão disponibilizados para análise das empresas concorrentes, que poderão avaliar os detalhes apresentados pelo consórcio melhor classificado.
Somente após a conclusão da análise técnica e documental pela Fipe e pela prefeitura será confirmada a habilitação do vencedor e o avanço para as fases finais da concessão.