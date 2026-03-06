A etapa de abertura dos envelopes com as propostas comerciais da licitação para a concessão do sistema de tratamento de esgoto e obras relacionadas em Bauru foi concluída nesta sexta-feira (6), na prefeitura. O consórcio liderado pela CBI apresentou o maior desconto entre os concorrentes, com deságio de 38% sobre a tarifa de referência do esgoto prevista para quando a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) estiver concluída.

Além do consórcio CBI, participaram da disputa os grupos Acciona e Aegea. A empresa espanhola Acciona apresentou proposta com desconto de 11%, enquanto a Aegea ofertou deságio de 35%. Com isso, o consórcio liderado pela CBI ficou à frente na classificação preliminar desta etapa do processo licitatório.

Apesar do resultado inicial, a concessão ainda não está definida. Agora, a documentação apresentada pelos participantes será analisada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pela Prefeitura de Bauru, responsáveis por verificar a validade das propostas e a habilitação das empresas. Também há prazo para possíveis impugnações entre os concorrentes, que disputam um contrato de R$ 3,6 bilhões.