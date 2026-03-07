O IBGE divulgou o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil que cresceu 2,3% em 2025, atingindo o valor total de R$ 12,7 trilhões. Embora positivo, o resultado marca uma desaceleração em relação a 2024 (3,4%). O PIB per capital alcançou R$ 59.687,49, uma alta real de 1,9%.

PIB pelo lado da oferta

Pelo Lado da Oferta (Setores) a Agropecuária como protagonista: o setor foi o grande motor do ano, com um salto expressivo de 11,7%. A produção recorde de grãos, como soja e milho, compensou o ritmo mais lento de outras áreas. Serviços com Crescimento Resiliente: o setor de maior peso na economia avançou 2,1%. O desempenho foi sustentado principalmente por atividades de informação e comunicação, além de serviços financeiros, embora tenha perdido fôlego no último trimestre. Indústria em Recuperação Gradual: a indústria cresceu 1,5% no acumulado do ano. O destaque positivo foi a indústria extrativa (petróleo e minério), enquanto a indústria de transformação enfrentou maiores dificuldades devido aos juros elevados.