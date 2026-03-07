Nada mais gostoso do que "começar o ano depois do carnaval" com aquela sensação de bem-estar, com a limpeza e a organização em dia.
Pensando nisso, especialistas de Cif e Brilhante prepararam um guia completo para ajudar a renovar a casa em apenas um fim de semana. Confira!
1. Monte um plano de ataque para a limpeza dos cômodos
Nem todos os ambientes exigem o mesmo esforço. Alguns são mais rápidos de organizar, seja por terem menos móveis, menor circulação ou menos poeira. Antes de começar a faxina, faça um plano com a ordem dos cômodos. Isso ajuda a otimizar o tempo, preservar a energia e evitar tarefas pela metade. Uma boa estratégia é iniciar pelos espaços que dão mais trabalho, como cozinha e banheiro, enquanto você ainda está disposto. Deixe os ambientes mais simples para o final, tornando o processo mais leve e eficiente.
2. Aposte na "cesta da bagunça"
Com o plano definido, adote uma estratégia simples: percorra os cômodos com uma caixa ou cesta e recolha tudo o que estiver fora do lugar, como brinquedos, papéis, roupas, fones, fios, maquiagens e outros itens. Ao terminar a faxina, devolva cada objeto ao seu devido espaço, deixando a casa limpa e organizada.
3. Recolha a roupa de cama, banho e mesa e organize os ciclos de lavagem
Antes de começar a faxina, retire lençóis e fronhas da cama, recolha as toalhas dos banheiros e junte as toalhas de mesa da cozinha. Separe as peças por tipo e cor para definir os ciclos de lavagem mais adequados e coloque a máquina para funcionar com um sabão líquido.
4. Priorize as áreas de alto fluxo, como cozinha e sala
Na cozinha, comece pelas superfícies e eletrodomésticos que acumulam mais resíduos, como fogão e airfryer, além de bancadas, pias e outras áreas laváveis. Finalize com a limpeza do piso com um desinfetante multiuso. Na sala, retire o pó de móveis e eletrônicos, além de controles remotos e de videogame, que costumam concentrar sujeira. Aspire sofás, tapetes e cortinas para remover poeira e resíduos acumulados.
5. Atenção especial ao banheiro
No banheiro, a prioridade é combater a umidade e evitar o acúmulo de manchas e mofo. Aplique Cif Extermina Limo em áreas como azulejos, pisos frios, ralos, banheiras, box e rejuntes para remover o limo impregnado, manchas e sujeiras do dia a dia. Para a pia e demais superfícies laváveis, Cif Limpeza Milagrosa é um aliado versátil, ajudando a eliminar sujeiras do dia a dia sem danificar os materiais. Para remover marcas de sabonete e água, e aqueles respingos de pasta de dente na pia ou bancada, utilize Cif Banheiro, que limpa profundamente, sem cloro.
6. Organize quartos e escritório para retomar a rotina
Com os ambientes sociais em ordem, volte a atenção para os espaços de descanso e trabalho. No quarto, troque a roupa de cama, organize a mesa de cabeceira e descarte papéis ou embalagens esquecidos. Ventilar e deixar a luz natural entrar ajuda a renovar o ambiente. No escritório ou home office, faça uma triagem de documentos, organize cabos e limpe a mesa antes de recolocar os itens.
7. Dê atenção à lavanderia
Depois de colocar as roupas para lavar, organize a lavanderia. Descarte embalagens vazias, agrupe os produtos por categoria e deixe à mão apenas o que usa com mais frequência. Isso facilita a rotina e evita desperdícios. Aproveite para verificar o cesto, limpar o filtro da máquina, se preciso, e passar um pano nas prateleiras.
8. Chão e toques finais
Com todos os ambientes organizados e higienizados, finalize a faxina pela limpeza do chão. Varra ou aspire bem todos os cômodos e, em seguida, passe pano com o produto adequado para cada tipo de piso, garantindo a remoção de poeira, marcas e possíveis resíduos que tenham caído durante a limpeza. Para completar o "reset", cuide também dos vidros e superfícies espelhadas.
9. Dicas de ouro para o domingo
Após um sábado de limpeza, use o domingo para preparar a casa para a semana. Organize a agenda, separe roupas e bolsas, planeje refeições e adiante o que for possível para a segunda-feira. Guarde as roupas secas, reponha toalhas e confira mochilas, chaves e documentos. Na cozinha, deixe a bancada livre e, se puder, antecipe algum preparo simples.