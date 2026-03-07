Nosso corpo está todo conectado. Quando a gente se alimenta bem, temos mais disposição. Quando dormimos bem, a pele se regenera, assim como nosso corpo. Isso significa que não tem como desassociar uma parte da outra, e é assim em relação ao intestino e a pele.

Quando há um desequilíbrio na flora intestinal, podem surgir condições na pele, de rosácea à acne. Nesta coluna, eu explico no detalhe como se dá essa conexão.

O intestino é o espelho da pele?