O Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter-4), em parceria com a Delegacia Seccional de Polícia de Bauru e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), promoveu na manhã desta sexta-feira (6) um evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A programação, voltada ao público interno da instituição, incluiu atividades destinadas à valorização da mulher e à reflexão sobre o enfrentamento à violência doméstica. Entre as ações realizadas, esteve uma palestra sobre violência doméstica, que abordou a importância do combate a esse tipo de crime e incentivou o diálogo sobre o tema.

O encontro também contou com café da manhã, distribuição de brindes e uma apresentação conduzida por uma profissional de defesa pessoal, que compartilhou orientações e técnicas básicas voltadas à segurança pessoal.