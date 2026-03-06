O Centro de Diagnóstico Unimed de Bauru (CDU) avaliou na manhã desta sexta-feira (6), vinte nadadores da ABDA como preparação para a temporada de 2026. Os exames preventivos, que incluíram testes laboratoriais e cardíacos, garantem a saúde dos atletas para o Torneio Regional, que começa neste sábado (7) na Arena ABDA.

O grupo é formado por jovens de 13 a 18 anos, incluindo medalhistas de campeonatos paulistas e brasileiros. A iniciativa da Unimed Bauru busca aliar segurança e alto desempenho, reforçando o compromisso da cooperativa com o incentivo ao esporte e à formação de talentos no município.

VEJA AS FOTOS ABAIXO: