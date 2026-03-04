Quatro pessoas investigadas por envolvimento em uma organização criminosa que atua na comercialização de drogas nos Jardins Ouro Verde e Terra Branca, em Bauru, foram presas temporariamente e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico nesta quarta-feira (4) durante a chamada Operação 'Disean', deflagrada pela Polícia Civil. As diligências contaram com o apoio do helicóptero "Pelicano" da corporação (SAT/DOE/DOPE) e resultaram, ainda, na prisão em flagrante de outros três homens.

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, em conjunto com o Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) e 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG), cumpriram 13 mandados de busca e sete de prisão temporária após investigações relacionadas a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

"As apurações permitiram identificar a estrutura, funções internas e 'modus operandi' de grupo criminoso atuante nos bairros Jardim Ouro Verde e Jardim Terra Branca, nesta cidade de Bauru, tendo como principal investigado J.C.D.N., apontado como líder da organização", informa a Polícia Civil, em nota. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão deferidos a pedido da 2.ª Dise, a Justiça também determinou o afastamento do sigilo bancário/fiscal e bloqueio de ativos de 11 integrantes do grupo a pedido do Seccold.