Quatro pessoas investigadas por envolvimento em uma organização criminosa que atua na comercialização de drogas nos Jardins Ouro Verde e Terra Branca, em Bauru, foram presas temporariamente e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico nesta quarta-feira (4) durante a chamada Operação 'Disean', deflagrada pela Polícia Civil. As diligências contaram com o apoio do helicóptero "Pelicano" da corporação (SAT/DOE/DOPE) e resultaram, ainda, na prisão em flagrante de outros três homens.
Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, em conjunto com o Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) e 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG), cumpriram 13 mandados de busca e sete de prisão temporária após investigações relacionadas a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
"As apurações permitiram identificar a estrutura, funções internas e 'modus operandi' de grupo criminoso atuante nos bairros Jardim Ouro Verde e Jardim Terra Branca, nesta cidade de Bauru, tendo como principal investigado J.C.D.N., apontado como líder da organização", informa a Polícia Civil, em nota. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão deferidos a pedido da 2.ª Dise, a Justiça também determinou o afastamento do sigilo bancário/fiscal e bloqueio de ativos de 11 integrantes do grupo a pedido do Seccold.
Segundo a polícia, além dos quatro investigados, outros dois homens foram surpreendidos vendendo entorpecentes em um conhecido ponto de tráfico no Jardim Ouro Verde, explorado pelo grupo criminoso, e outro foi flagrado guardando grande quantidade de munições que poderiam ser empregadas em ações violentas contra grupos rivais.
A operação também resultou na apreensão de 165 pinos com cocaína, 18 porções de haxixe, nove pedras de crack, três porções de maconha, 71 munições de calibre 9mm, 35 munições de calibre .38, cerca de R$ 5.000,00 em dinheiro, dois veículos, sete aparelhos celulares, relógios, jóias e documentos que instruirão o prosseguimento das investigações.