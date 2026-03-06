Outro destaque do Noroeste no Paulistão 2026, o volante bauruense Cristiano Nogueira, 26 anos, teve seu contrato renovado, mas não defenderá o Norusca na busca pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou que ele foi emprestado ao Atlético Goianiense para a disputa da Série B. Além dele, outro desfalque do segundo semestre do Alvirrubro é o meio-campista Diego Mathias, emprestado ao Grêmio Novorizontino.

Ambos deverão se reapresentar em Bauru no final deste ano, visando à pré-temporada do Paulistão 2027.

Pelo time de Bauru, Cristiano jogou, como titular ou entrando no segundo tempo, em todos os jogos da primeira fase. O Noroeste optou pelo empréstimo como estratégia da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) noroestina para valorizar alguns atletas com contrato, dando maior exposição e ampliando seu valor de mercado.