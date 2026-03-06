O 2° Batalhão da Polícia Rodoviária de Bauru, localizado na rua Espírito Santo, Vila Coralina, celebrou nesta sexta-feira (6) o Dia Internacional da Mulher. Policiais militares e funcionários civis da unidade participaram de um momento de reflexão, integração e reconhecimento das profissionais.
O evento contou com a participação do Grupo Universal nas Forças Policiais (UFP), que ofereceu apoio social e espiritual às participantes. Representado pelo pastor Uelton e sua esposa que compartilharam mensagens bíblicas de encorajamento, destacando a importância da fé, da solidariedade e dedicação ao próximo no cotidiano das servidoras.
A palestrante Lais Pimentel abordou o poder das mulheres inspiradoras, enfatizando protagonismo, resiliência e liderança, e como essas qualidades contribuem para transformar ambientes profissionais, especialmente em setores de segurança pública.
A celebração foi concluída com um café de confraternização, símbolo de gratidão da instituição pelo trabalho essencial de cada mulher, seja no policiamento das rodovias ou no suporte administrativo estratégico do batalhão.