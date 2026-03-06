O 2° Batalhão da Polícia Rodoviária de Bauru, localizado na rua Espírito Santo, Vila Coralina, celebrou nesta sexta-feira (6) o Dia Internacional da Mulher. Policiais militares e funcionários civis da unidade participaram de um momento de reflexão, integração e reconhecimento das profissionais.

O evento contou com a participação do Grupo Universal nas Forças Policiais (UFP), que ofereceu apoio social e espiritual às participantes. Representado pelo pastor Uelton e sua esposa que compartilharam mensagens bíblicas de encorajamento, destacando a importância da fé, da solidariedade e dedicação ao próximo no cotidiano das servidoras.

A palestrante Lais Pimentel abordou o poder das mulheres inspiradoras, enfatizando protagonismo, resiliência e liderança, e como essas qualidades contribuem para transformar ambientes profissionais, especialmente em setores de segurança pública.