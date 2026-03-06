06 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
HOMENAGEM

Bauru: 2º Batalhão da Polícia Rodoviária celebra o Dia da Mulher

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Programação especial destacou o protagonismo feminino e a importância das mulheres na segurança pública
Programação especial destacou o protagonismo feminino e a importância das mulheres na segurança pública

O 2° Batalhão da Polícia Rodoviária de Bauru, localizado na rua Espírito Santo, Vila Coralina, celebrou nesta sexta-feira (6) o Dia Internacional da Mulher. Policiais militares e funcionários civis da unidade participaram de um momento de reflexão, integração e reconhecimento das profissionais.

O evento contou com a participação do Grupo Universal nas Forças Policiais (UFP), que ofereceu apoio social e espiritual às participantes. Representado pelo pastor Uelton e sua esposa que compartilharam mensagens bíblicas de encorajamento, destacando a importância da fé, da solidariedade e dedicação ao próximo no cotidiano das servidoras.

A palestrante Lais Pimentel abordou o poder das mulheres inspiradoras, enfatizando protagonismo, resiliência e liderança, e como essas qualidades contribuem para transformar ambientes profissionais, especialmente em setores de segurança pública.

A celebração foi concluída com um café de confraternização, símbolo de gratidão da instituição pelo trabalho essencial de cada mulher, seja no policiamento das rodovias ou no suporte administrativo estratégico do batalhão.

Da esquerda para a direita, a palestrante Lais Pimentel e a cabo Karina
Da esquerda para a direita, a palestrante Lais Pimentel e a cabo Karina

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários