Um homem levou tiro de espingarda na noite desta quinta-feira (5), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), e o suspeito do disparo foi preso em flagrante com uma arma, munições e um simulacro. O fato aconteceu no bairro Santa Angelina e deve ser investigado como tentativa de homicídio. A equipe da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, que atendeu a ocorrência, informou que a vítima não corre risco e passa bem após o atendimento médico.

Segundo a PM, houve chamado recebido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Bauru, por meio do telefone 190, informando sobre disparos de arma de fogo e a existência de uma vítima ferida. As equipes agudenses iniciaram imediatamente diligências na região em busca do veículo e dos possíveis envolvidos.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um veículo com características semelhantes às informadas e realizaram a abordagem do condutor. No interior do automóvel, cujo modelo não foi divulgado, foi localizado um cartucho deflagrado de calibre 32. Na sequência das diligências, os policiais localizaram uma espingarda do mesmo calibre, duas munições intactas e um simulacro de arma de fogo. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Agudos, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.