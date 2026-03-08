Dados de 2025 divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que a cobertura vacinal de meninos de 9 a 14 anos contra o HPV (papilomavírus humano) subiu para 74,78%, antes era de 47,35% em 2022. Entre meninas da mesma faixa etária, o índice também apresentou melhora, passando de 81,85% para 86,76% no mesmo período. Apesar do avanço, os números ainda estão abaixo da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que é de 95%.

Em Bauru, o público estimado de crianças de 9 a 14 anos é de 26.827. Em 2025, apenas 19.714 foram vacinadas , sendo 10.830 meninas e 8.884 meninos. O público-alvo inclui principalmente crianças dessa faixa etária, mas adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina também podem se imunizar até junho de 2026. A cidade não atingiu a meta de 95% de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2025, essa porcentagem de cobertura é considerada adequada para ampliar a proteção coletiva contra o vírus.

“Ninguém pode ficar de fora das campanhas de conscientização. Eu incluo os homens, que também sofrem com tumores causados pelo HPV”, ressalta Luisa Villa, doutora em bioquímica e chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), em entrevista à Agência FAPESP.