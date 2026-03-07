O Zoológico Municipal de Bauru abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o Clube de Agentes Multiplicadores (CAM) 2026. O projeto socioambiental é gratuito e tem o objetivo de incentivar crianças a desenvolverem o pensamento crítico sobre as questões ambientais. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Zoológico Municipal.

No projeto, serão realizadas atividades educativas por meio de jogos, brincadeiras, dinâmicas e bate-papos, estimulando a socialização e o aprendizado dos participantes. Neste ano, o Clube será destinado a crianças de 7 a 10 anos. As atividades terão início no dia 23 de março e seguem até o dia 25 de maio, com encontros às segundas-feiras, das 8h30 às 11h30.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário online, em https://forms.gle/t8SPgaRT8Q3tJ5EP9, que será aberto nesta segunda-feira a partir das 8h. As inscrições prosseguem até quarta-feira (11), às 16h. Serão disponibilizadas 30 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse esse total, será realizado sorteio e os responsáveis serão comunicados por e-mail. Dúvidas e mais informações podem ser encaminhadas para o e-mail: educacaozoobauru@gmail.com