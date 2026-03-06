Representantes do poder público e entidades do comércio se reuniram nesta sexta-feira (6) para debater demandas e propostas de melhorias para o Calçadão da rua Batista de Carvalho, na região central de Bauru. O encontro ocorreu na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL) e teve como foco a organização do espaço e o fortalecimento das atividades comerciais no Centro da cidade.

A reunião foi conduzida pelo presidente da CDL, Alceu Camargo, e contou com a participação do vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Jurandir Posca. Também estiveram presentes representantes do comércio local e de entidades empresariais, entre eles André Luiz Freitas, Edio Cássio Ramos e Hudson Petenuci, representando a CDL, além do presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB), Paulo Roberto Martinello Junior.

Entre os principais assuntos discutidos estiveram a organização e a regularização da atuação de vendedores ambulantes no Calçadão, além de iniciativas voltadas à melhoria da limpeza, segurança e ordenamento do espaço público. A proposta é garantir melhores condições tanto para comerciantes e trabalhadores quanto para os consumidores que circulam diariamente pelo Centro da cidade.