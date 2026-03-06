Uma cena criativa voltou a chamar a atenção de motoristas em um semáforo de Bauru na noite desta quinta-feira (5). Com um cartaz bem-humorado nas mãos, Marcos Antônio Ferreira, 51 anos, abordava quem parava entre a quadra 23 da rua Rio Branco e a Praça Portugal, na Zona Sul da cidade, com uma “oferta” curiosa: “Estou vendendo a minha sogra. Aceito Pix”. A brincadeira arrancou risadas de alguns condutores e passageiros. Alguns deles contribuíram, inclusive. Não foi a primeira vez que ele fez isso.

O cartaz de Marcos reflete um problema real para quem vive da cultura popular, com apresentações artísticas nas ruas, ou para quem apenas passa por vias públicas pedindo doação. Desde a criação do Pix, em 16 de novembro de 2020, ainda em meio à pandemia, a população diminuiu bruscamente os saques em caixas eletrônicos e passou a carregar cada vez menos dinheiro em espécie e moedas nas carteiras.

Nesse cenário, muitos pedintes passaram a recorrer ao Pix como alternativa para receber doações rápidas, exibindo chaves em cartazes ou até QR Code, numa adaptação que se faz necessária à informalidade das ruas e à realidade cada vez mais digital dos pagamentos no Brasil. Muitos bancos digitais oferecem a possibilidade de abertura de conta para envio e recebimento de dinheiro sem custo.