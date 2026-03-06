Na tarde desta quinta-feira (5), por volta das 18h, uma equipe de Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária de Bauru, realizou mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas durante a Operação Impacto, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 579.

Durante a fiscalização a um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande (MS) para Rio de Janeiro (RJ), os policiais rodoviários demonstraram preparo e eficiência ao realizarem uma vistoria minuciosa no veículo e nas bagagens dos passageiros.

No procedimento, a equipe localizou dois pacotes contendo 8,5 quilos de skunk, uma droga de alto valor no mercado ilegal. A substância estava dentro da mala de um dos passageiros. O responsável pela bagagem foi identificado como um homem de 38 anos, de nacionalidade boliviana, que transportava o entorpecente de forma ilícita.