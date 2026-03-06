O Sesi Vôlei Bauru venceu o Sancor Seguros Vôlei Maringá por 3 sets a 0 (25x22; 25x19; 25x18) e manteve viva a sequência de seis jogos sem perder sets, somando as partidas no Sul-Americano de Clubes e Superliga. O duelo com o time de Maringá foi na Arena Paulo Skaf, na noite dessa quinta-feira, 5, válida pela oitava rodada do returno da liga nacional.
Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru encosta no G4, com 38 pontos em 13 vitórias e seis derrotas, colocando a equipe bauruense na quinta colocação. O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será fora de casa. No Maracanãzinho, o time bauruense enfrenta o Sesc RJ Flamengo. A partida está marcada para a sexta-feira, 13, às 21h, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
A vitória sobre a equipe de Maringá também foi a última partida do Sesi Vôlei Bauru jogando em Bauru na fase classificatória da Superliga 25-26. A equipe bauruense enfrenta o Sesc RJ Flamengo no Rio de Janeiro, o Gerdau Minas em Recife, e o Osasco São Cristóvão Saúde em Osasco.
Ao final da partida, Kasiely foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 13 pontos.
O jogo
No retorno para a Superliga, o Sesi Vôlei Bauru repetiu a escalação inicial da final continental e foi para a quadra com: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com muito equilíbrio entre as duas equipes. O Sesi Vôlei Bauru tem a primeira vantagem no placar e sustenta com boa eficiência na virada de bola, com destaque para Bruna Moraes que encontra os espaços no bloqueio adversário. O Sancor Seguros Vôlei Maringá tem boa atuação nas viradas de bola, mas passa a sofrer com os bloqueios do Sesi Vôlei Bauru na reta final do set. Com pontos decisivos, o time bauruense pressiona o ataque adversário e, na virada de bola de Bruna Moraes, fecha em 25 a 22.
O Sesi Vôlei Bauru abre o segundo set dominando a partida, com boa atuação defensiva e convertendo os contra-ataques para colocar cinco pontos de frente no placar. O Sancor Seguros Vôlei Maringá consegue voltar para o set após a parada, pressionando nos saques e forçando os erros do time de Bauru. A equipe da casa responde, tem boa sequência de saque e abre novamente vantagem em 14 a 10. Mesmo com a parada adversária, o time bauruense cresce nos bloqueios, pontua duas vezes consecutivas e abre seis pontos. Pressionando, o visitante passa a ter mais erros na reta final e o Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem, fechando a parcial em 25 a 19 no contra-ataque de Diana.
A terceira parcial começa com o Sancor Seguros Vôlei Maringá pela primeira vez na liderança, abrindo 1 a 4 convertendo os contra-ataques. O time visitante consegue manter a pressão para sustentar a liderança no início do set, mas o Sesi Vôlei Bauru responde nos bloqueios para passar a frente em 9 a 8. Em ótima passagem de saque de Bruna Moraes, o Sesi Vôlei Bauru faz cinco pontos em sequência e abre vantagem com o set se aproximando do fim, chegando em 21 a 14 na última parada visitante. As equipes trocam pontos e, no erro de saque do time de Maringá, o Sesi Vôlei Bauru vence por 25 a 18.