JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Bauru implanta primeira “rua acalmada” para reduzir acidentes

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Emdurb
Cruzamento da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no bairro Bela Vista
A Prefeitura de Bauru, por meio da Emdurb (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru), iniciou nesta quarta-feira (4) a implantação do primeiro dispositivo de “rua acalmada” da cidade, no cruzamento da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no bairro Bela Vista.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de engenharia de tráfego conhecida como moderação de tráfego (traffic calming), que prevê intervenções urbanísticas para reduzir a velocidade dos veículos e tornar os cruzamentos mais seguros para pedestres, ciclistas e motoristas.

Segundo a Emdurb, o objetivo é aumentar a segurança viária em pontos com grande circulação de pessoas. Entre os benefícios esperados estão a redução da velocidade dos veículos, diminuição do risco de acidentes e atropelamentos, melhor visibilidade entre motoristas e pedestres e um trânsito mais organizado nos bairros.

A implantação do dispositivo será monitorada pelas equipes técnicas da empresa, e a experiência poderá servir de base para levar o modelo a outros pontos da cidade, informa o órgão municipal.

