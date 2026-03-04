A Prefeitura de Bauru, por meio da Emdurb (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru), iniciou nesta quarta-feira (4) a implantação do primeiro dispositivo de “rua acalmada” da cidade, no cruzamento da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no bairro Bela Vista.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de engenharia de tráfego conhecida como moderação de tráfego (traffic calming), que prevê intervenções urbanísticas para reduzir a velocidade dos veículos e tornar os cruzamentos mais seguros para pedestres, ciclistas e motoristas.

Segundo a Emdurb, o objetivo é aumentar a segurança viária em pontos com grande circulação de pessoas. Entre os benefícios esperados estão a redução da velocidade dos veículos, diminuição do risco de acidentes e atropelamentos, melhor visibilidade entre motoristas e pedestres e um trânsito mais organizado nos bairros.