Na noite desta quinta-feira (5), o Bauru Basket emplacou uma partida praticamente perfeita diante do Fortaleza Basquete Cearense. Com intensidade defensiva e jogo coletivo no ataque, o Dragão superou os adversários por 107 x 70 — sua maior marca na atual temporada, tanto em pontos como em elasticidade no placar. O confronto ocorreu no ginásio Panela de Pressão, diante de 1.230 pessoas, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.

Com o resultado, os comandados de Paulo Jaú permanecem na 9ª colocação, mas chegam a 18 vitórias em 30 partidas no campeonato nacional, com seis jogos consecutivos sem derrotas. "Nós temos metas para ser alcançadas. Uma delas é ganhar o maior número possível de jogos em casa, independente de quem é o adversário. E como nós havíamos perdido a partida lá no nordeste, precisávamos dar essa resposta para nós mesmos", analisou o treinador bauruense.

O time adversário, comandado pela treinadora sérvia Jelena Todorovic, fica na 17ª posição, agora com seis vitórias e 22 derrotas.