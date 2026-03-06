Na noite desta quinta-feira (5), o Bauru Basket emplacou uma partida praticamente perfeita diante do Fortaleza Basquete Cearense. Com intensidade defensiva e jogo coletivo no ataque, o Dragão superou os adversários por 107 x 70 — sua maior marca na atual temporada, tanto em pontos como em elasticidade no placar. O confronto ocorreu no ginásio Panela de Pressão, diante de 1.230 pessoas, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.
Com o resultado, os comandados de Paulo Jaú permanecem na 9ª colocação, mas chegam a 18 vitórias em 30 partidas no campeonato nacional, com seis jogos consecutivos sem derrotas. "Nós temos metas para ser alcançadas. Uma delas é ganhar o maior número possível de jogos em casa, independente de quem é o adversário. E como nós havíamos perdido a partida lá no nordeste, precisávamos dar essa resposta para nós mesmos", analisou o treinador bauruense.
O time adversário, comandado pela treinadora sérvia Jelena Todorovic, fica na 17ª posição, agora com seis vitórias e 22 derrotas.
Dupla decisiva
Andrezão foi o grande destaque da noite. Como de costume, o pivô demonstrou autoridade no garrafão ao fechar o jogo com mais um duplo-duplo: 23 pontos e 14 rebotes. Vindo de uma convocação inédita para a seleção brasileira, o camisa 23 falou sobre sua consolidação como protagonista do basquete nacional. "Estou muito feliz pela sequência, por nossa vitória hoje e por essa participação com a seleção. Foi uma experiência diferente. Dá pra dizer que é um sonho de criança que consegui realizar. Mas quero continuar nesse ritmo, ajudando o time ganhar e buscando a melhor posição possível para os playoffs", afirmou.
Quem também teve dígitos duplos em dois fundamentos foi o armador Dontrell Brite: 10 pontos e 12 assistências. Gemerson Barbosa, com 19, e Santiago Materan, com 11, foram os outros atletas que se destacaram no setor ofensivo. Já pelo lado cearense, o principal pontuador foi o pivô Bernardo Da Silva, com 17.
De volta à estrada
Depois de matar a saudade do ginásio Panela de Pressão, o Dragão volta a jogar fora de casa nas duas próximas rodadas do NBB Caixa. O primeiro desafio será no dia 11, contra o Mr. Moo/São José. Depois, no dia 13, será a vez de encarar o Corinthians.