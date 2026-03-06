06 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
O MAIOR DO PAÍS

Equipe Sesi Senai Octopus de Bauru disputa torneio de Robótica

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Divulgação
Time Sesi Senai Octopus, de Bauru
São Paulo será palco do maior evento de robótica do país. De 6 a 8 de março, a Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, recebe o Festival Sesi de Robótica, que é aberto ao público e conta com uma programação simultânea de torneios, desafios e atrações interativas. O evento reúne cerca de 2.200 estudantes de 240 equipes, representando 26 estados brasileiros. Entre elas, estará o time Sesi Senai Octopus, de Bauru.

Promovido anualmente pelo Departamento Nacional do Sesi, o festival reúne as quatro competições educacionais da FIRST: FIRST Lego League (FLL); FIRST Robotics Competition (FRC), disputa em que a Sesi Senai Octopus participará; FIRST Tech Challenge (FTC); e STEM Racing.

O Sesi-SP participa das competições da FIRST desde 2009 e, nesta temporada, estará presente em todas as modalidades. A delegação paulista é composta por 29 equipes e cerca de 200 estudantes.

A etapa nacional define os representantes do Brasil nos torneios internacionais e no Campeonato Mundial da FIRST, que acontecerá em Houston (EUA), de 29 de abril a 2 de maio de 2026.

Além das competições, o Sesi-SP também estará presente na programação técnica do evento. Nesta sexta-feira (6), das 14h às 15h30, o gerente executivo de Educação do Sesi-SP, Roberto Xavier, participa do Seminário Internacional Sesi de Educação com a palestra "Boas práticas com o uso da IA no contexto escolar".

A participação reforça o compromisso da instituição com a inovação pedagógica e o uso responsável da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem, alinhando tecnologia, formação docente e desenvolvimento integral dos estudantes.

'Muito mais que robôs'

Para o supervisor técnico educacional do Sesi-SP, Caio de Godoy, o festival simboliza o ponto alto de uma jornada pedagógica que começa muito antes das arenas.

"O Festival de Robótica é a cereja do bolo de um trabalho que começa em sala de aula. A robótica faz parte do currículo do Sesi-SP desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, desde 2007. Quando chegamos a uma competição como essa, mostramos a força do nosso currículo e da nossa proposta pedagógica", afirma.

"Dessa forma, as equipes que chegam nos torneios nacionais, muitas vezes alcançando competições internacionais, representam os mais de 100 mil alunos da rede Sesi-SP, levando o nome da instituição como um marco da educação brasileira".

Ele também reforça que o lema "Muito mais que Robôs" traduz o impacto das competições. "Quando falamos do festival, falamos de muito mais do que desempenho técnico", diz.

"A FLL apresenta, todos os anos, mais de 100 projetos que impactam a comunidade científica e social, muitos deles se transformam em negócios e soluções reais para a indústria. A FRC e a FTC têm um impacto social enorme, levando tecnologia e a abordagem STEAM a comunidades que, muitas vezes, não teriam acesso a essas oportunidades".

O supervisor explica que um dos principais prêmios da FRC, por exemplo, é o Impact Award, que reconhece justamente o alcance social e tecnológico das equipes. Já no STEM Racing, é trabalhado fortemente o empreendedorismo e a economia circular. "Estamos preparando nossos estudantes para uma atuação ampla e transformadora na sociedade", ressalta.

Estreia na FIRST Tech Challenge

A grande novidade desta temporada é a estreia do Sesi-SP na FIRST Tech Challenge (FTC), modalidade voltada a estudantes do 8.º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Duas equipes, das escolas de Rio Claro e Presidente Prudente, participam do desafio DECODE, que explora o poder dos artefatos e os mistérios que eles revelam sobre o mundo.

"A entrada na FTC representa um avanço importante para o Sesi-SP. Estar presente em todas as modalidades da FIRST reforça nosso compromisso com uma educação inovadora, que valoriza o desenvolvimento integral dos estudantes. A expectativa é ampliar ainda mais o alcance das ações pedagógicas, oferecendo experiências desafiadoras e enriquecedoras, conectadas ao mundo do trabalho, da ciência e da tecnologia", destaca Caio.

Temporada inspirada na arqueologia

A temporada FIRST AGE 2025/2026 é inspirada na arqueologia e nas ciências da Terra, convidando os estudantes a explorarem o passado para inovar o futuro. A proposta integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), desafiando os jovens a desenvolver soluções criativas para problemas reais.

Na FLL, a temporada UNEARTHED mobiliza competidores de 9 a 15 anos a explorarem as camadas do solo em busca de descobertas e aprendizados. As 12 equipes do Sesi-SP projetam, constroem e programam robôs com tecnologia LEGO® SPIKE™ Prime para cumprir missões em campo, além de desenvolver projetos de pesquisa alinhados aos Core Values da competição.

Na FRC, com o tema REBUILT, estudantes do Ensino Médio constroem robôs de porte industrial e competem em arenas que simulam a dinâmica de esportes tradicionais. O Sesi-SP participa com 10 equipes formadas por alunos do Ensino Médio Sesi-SP e Senai-SP, entre elas a Sesi Senai Octopus.

Já o STEM Racing, anteriormente conhecido como F1 in Schools, desafia estudantes a projetarem, construírem e testarem minicarros de Fórmula 1, além de desenvolverem estratégias de marketing, projetos sociais e planos de negócios. O Sesi-SP participa com cinco equipes.

Histórico de conquistas

Com o título de 2025, o Sesi-SP tornou-se 11 vezes campeão nacional da FLL e acumula inúmeros prêmios técnicos nas diferentes modalidades.

A rede paulista também é tricampeã mundial do World Festival da FLL, com as equipes:

Red Rabbit, da Escola Sesi Americana (2018);

Los Atômicos, do Sesi Araras (2024);

Heroes, do Sesi Jundiaí (2025).

Em 2025, o Sesi-SP realizou oito etapas regionais, reunindo mais de mil estudantes de 166 equipes do Estado de São Paulo, consolidando sua posição como uma das principais referências em educação tecnológica no Brasil.

Festival é o maior torneio do País/Crédito: Karin Kahn
