São Paulo será palco do maior evento de robótica do país. De 6 a 8 de março, a Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, recebe o Festival Sesi de Robótica, que é aberto ao público e conta com uma programação simultânea de torneios, desafios e atrações interativas. O evento reúne cerca de 2.200 estudantes de 240 equipes, representando 26 estados brasileiros. Entre elas, estará o time Sesi Senai Octopus, de Bauru.
Promovido anualmente pelo Departamento Nacional do Sesi, o festival reúne as quatro competições educacionais da FIRST: FIRST Lego League (FLL); FIRST Robotics Competition (FRC), disputa em que a Sesi Senai Octopus participará; FIRST Tech Challenge (FTC); e STEM Racing.
O Sesi-SP participa das competições da FIRST desde 2009 e, nesta temporada, estará presente em todas as modalidades. A delegação paulista é composta por 29 equipes e cerca de 200 estudantes.
A etapa nacional define os representantes do Brasil nos torneios internacionais e no Campeonato Mundial da FIRST, que acontecerá em Houston (EUA), de 29 de abril a 2 de maio de 2026.
Além das competições, o Sesi-SP também estará presente na programação técnica do evento. Nesta sexta-feira (6), das 14h às 15h30, o gerente executivo de Educação do Sesi-SP, Roberto Xavier, participa do Seminário Internacional Sesi de Educação com a palestra "Boas práticas com o uso da IA no contexto escolar".
A participação reforça o compromisso da instituição com a inovação pedagógica e o uso responsável da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem, alinhando tecnologia, formação docente e desenvolvimento integral dos estudantes.
'Muito mais que robôs'
Para o supervisor técnico educacional do Sesi-SP, Caio de Godoy, o festival simboliza o ponto alto de uma jornada pedagógica que começa muito antes das arenas.
"O Festival de Robótica é a cereja do bolo de um trabalho que começa em sala de aula. A robótica faz parte do currículo do Sesi-SP desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, desde 2007. Quando chegamos a uma competição como essa, mostramos a força do nosso currículo e da nossa proposta pedagógica", afirma.
"Dessa forma, as equipes que chegam nos torneios nacionais, muitas vezes alcançando competições internacionais, representam os mais de 100 mil alunos da rede Sesi-SP, levando o nome da instituição como um marco da educação brasileira".
Ele também reforça que o lema "Muito mais que Robôs" traduz o impacto das competições. "Quando falamos do festival, falamos de muito mais do que desempenho técnico", diz.
"A FLL apresenta, todos os anos, mais de 100 projetos que impactam a comunidade científica e social, muitos deles se transformam em negócios e soluções reais para a indústria. A FRC e a FTC têm um impacto social enorme, levando tecnologia e a abordagem STEAM a comunidades que, muitas vezes, não teriam acesso a essas oportunidades".
O supervisor explica que um dos principais prêmios da FRC, por exemplo, é o Impact Award, que reconhece justamente o alcance social e tecnológico das equipes. Já no STEM Racing, é trabalhado fortemente o empreendedorismo e a economia circular. "Estamos preparando nossos estudantes para uma atuação ampla e transformadora na sociedade", ressalta.
Estreia na FIRST Tech Challenge
A grande novidade desta temporada é a estreia do Sesi-SP na FIRST Tech Challenge (FTC), modalidade voltada a estudantes do 8.º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Duas equipes, das escolas de Rio Claro e Presidente Prudente, participam do desafio DECODE, que explora o poder dos artefatos e os mistérios que eles revelam sobre o mundo.
"A entrada na FTC representa um avanço importante para o Sesi-SP. Estar presente em todas as modalidades da FIRST reforça nosso compromisso com uma educação inovadora, que valoriza o desenvolvimento integral dos estudantes. A expectativa é ampliar ainda mais o alcance das ações pedagógicas, oferecendo experiências desafiadoras e enriquecedoras, conectadas ao mundo do trabalho, da ciência e da tecnologia", destaca Caio.
Temporada inspirada na arqueologia
A temporada FIRST AGE 2025/2026 é inspirada na arqueologia e nas ciências da Terra, convidando os estudantes a explorarem o passado para inovar o futuro. A proposta integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), desafiando os jovens a desenvolver soluções criativas para problemas reais.
Na FLL, a temporada UNEARTHED mobiliza competidores de 9 a 15 anos a explorarem as camadas do solo em busca de descobertas e aprendizados. As 12 equipes do Sesi-SP projetam, constroem e programam robôs com tecnologia LEGO® SPIKE™ Prime para cumprir missões em campo, além de desenvolver projetos de pesquisa alinhados aos Core Values da competição.
Na FRC, com o tema REBUILT, estudantes do Ensino Médio constroem robôs de porte industrial e competem em arenas que simulam a dinâmica de esportes tradicionais. O Sesi-SP participa com 10 equipes formadas por alunos do Ensino Médio Sesi-SP e Senai-SP, entre elas a Sesi Senai Octopus.
Já o STEM Racing, anteriormente conhecido como F1 in Schools, desafia estudantes a projetarem, construírem e testarem minicarros de Fórmula 1, além de desenvolverem estratégias de marketing, projetos sociais e planos de negócios. O Sesi-SP participa com cinco equipes.
Histórico de conquistas
Com o título de 2025, o Sesi-SP tornou-se 11 vezes campeão nacional da FLL e acumula inúmeros prêmios técnicos nas diferentes modalidades.
A rede paulista também é tricampeã mundial do World Festival da FLL, com as equipes:
Red Rabbit, da Escola Sesi Americana (2018);
Los Atômicos, do Sesi Araras (2024);
Heroes, do Sesi Jundiaí (2025).
Em 2025, o Sesi-SP realizou oito etapas regionais, reunindo mais de mil estudantes de 166 equipes do Estado de São Paulo, consolidando sua posição como uma das principais referências em educação tecnológica no Brasil.