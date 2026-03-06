São Paulo será palco do maior evento de robótica do país. De 6 a 8 de março, a Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, recebe o Festival Sesi de Robótica, que é aberto ao público e conta com uma programação simultânea de torneios, desafios e atrações interativas. O evento reúne cerca de 2.200 estudantes de 240 equipes, representando 26 estados brasileiros. Entre elas, estará o time Sesi Senai Octopus, de Bauru.

Promovido anualmente pelo Departamento Nacional do Sesi, o festival reúne as quatro competições educacionais da FIRST: FIRST Lego League (FLL); FIRST Robotics Competition (FRC), disputa em que a Sesi Senai Octopus participará; FIRST Tech Challenge (FTC); e STEM Racing.

O Sesi-SP participa das competições da FIRST desde 2009 e, nesta temporada, estará presente em todas as modalidades. A delegação paulista é composta por 29 equipes e cerca de 200 estudantes.