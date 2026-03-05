O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) irá iniciar, em breve, a instalação de pluviômetros automáticos na área da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis, em atendimento a uma solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), que contou com o auxílio do deputado federal Capitão Augusto (PL).

Segundo postagem feita pelo Comitê em sua página no Facebook, a iniciativa será necessária para manter a rede de medições hidrológicas que está ativa na bacia do rio Lençóis desde 1917 para leituras antecipadas na prevenção de desastres ambientais de cheias em toda a região da bacia.

Essa rede, de acordo com o órgão, fornece dados muito precisos a respeito dos históricos pluviométricos e permite o planejamentos antecipado de riscos hidrológicos. "Com esses dados, é possível prever períodos de recorrências para eventuais eventos hidrológicos de cheias ou estiagens", diz.

Lençóis Paulista