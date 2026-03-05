O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) irá iniciar, em breve, a instalação de pluviômetros automáticos na área da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis, em atendimento a uma solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), que contou com o auxílio do deputado federal Capitão Augusto (PL).
Segundo postagem feita pelo Comitê em sua página no Facebook, a iniciativa será necessária para manter a rede de medições hidrológicas que está ativa na bacia do rio Lençóis desde 1917 para leituras antecipadas na prevenção de desastres ambientais de cheias em toda a região da bacia.
Essa rede, de acordo com o órgão, fornece dados muito precisos a respeito dos históricos pluviométricos e permite o planejamentos antecipado de riscos hidrológicos. "Com esses dados, é possível prever períodos de recorrências para eventuais eventos hidrológicos de cheias ou estiagens", diz.
Lençóis Paulista
Inicialmente, o órgão do Governo Federal anunciou a instalação de até três equipamentos em Lençóis Paulista, por ser o município com maior criticidade de eventos hidrológicos severos de cheias. Os pontos onde deverão ser instalados os pluviômetros serão definidos pelo Cemaden junto à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Lençóis Paulista e os dados pluviométricos estarão disponíveis para consulta pública em tempo real.
Fatores de criticidade hidrológica
Além do fator de alta criticidade de riscos hidrológicos, a área de contribuição de cada município foi levada em consideração para a definição das quantidades de equipamentos disponibilizadas.
O secretário-executivo do CBH-RL, o professor especialista em recursos hídricos e gestão de riscos Sidnei de Aguiar, ressalta que essas iniciativas integradas entre os governos federal, estadual e municipais reforçam o compromisso do Comitê com a gestão de riscos hidrológicos na bacia do rio Lençóis, iniciada há 10 anos.
"O objetivo é manter os níveis de segurança ambiental dentro dos padrões aceitáveis para reduzir os riscos de ocorrências de eventos hidrológicos severos na área da bacia hidrográfica", declara na publicação no Facebook.
Prioridades em São Manuel
Conforme a postagem do CBH-RL, o município de São Manuel adquiriu o status de prioridade com alta criticidade de respostas pós-desastre e deverá ser o próximo a ser atendido.
O prefeito de Borebi e presidente do Comitê, Anderson Pinheiro de Góes (Chiquinho), assinou em regime de urgência os encaminhamentos do CBH-RL com as documentações necessárias aos órgãos do governo federal e estadual solicitando a instalação de pluviômetros automáticos, telemetria de medições de vazões e níveis e intervenções estruturais no ribeirão Paraíso, em São Manuel.
Segundo o órgão, os danos ambientais deixados pela enchente severa ocorrida recentemente na cidade foram relevantes e serão necessárias intervenções estruturais para restabelecer as condições normais da área de drenagem da microbacia do ribeirão Paraíso.