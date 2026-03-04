A Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, de Bauru, divulgou nesta terça-feira (4) uma nota pública à comunidade para esclarecer sobre notícias recentemente veiculadas pela imprensa quanto a supostas irregularidades no atendimento prestado em sua unidade no Jardim Redentor. No comunicado, a instituição reafirma que a segurança, o cuidado e a integridade das crianças são prioridades absolutas e que repudia qualquer prática que contrarie seus valores pedagógicos e éticos.
Segundo a direção, assim que tomou conhecimento dos relatos, a entidade adotou medidas administrativas preventivas. Entre as providências anunciadas estão a reestruturação imediata do quadro de funcionários da turma mencionada nas denúncias e o afastamento preventivo dos colaboradores citados, com o objetivo de garantir a tranquilidade das famílias e assegurar a transparência durante o processo de apuração.
A creche também informou que está colaborando integralmente com a Secretaria Municipal de Educação e com as autoridades competentes para a elucidação dos fatos. Uma mãe denunciou, nesta segunda-feira (2), que sua filha estaria sofrendo maus-tratos. Segundo ela, as crianças sofreram agressão verbal e negligência nos cuidados básicos por parte de cuidadores.
Por fim, a associação declarou permanecer à disposição de pais, responsáveis e da comunidade para prestar esclarecimentos adicionais, destacando que seus canais de comunicação seguem abertos. A instituição reiterou confiança no processo de investigação e reforçou o compromisso de manter um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos.