A Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, de Bauru, divulgou nesta terça-feira (4) uma nota pública à comunidade para esclarecer sobre notícias recentemente veiculadas pela imprensa quanto a supostas irregularidades no atendimento prestado em sua unidade no Jardim Redentor. No comunicado, a instituição reafirma que a segurança, o cuidado e a integridade das crianças são prioridades absolutas e que repudia qualquer prática que contrarie seus valores pedagógicos e éticos.

Segundo a direção, assim que tomou conhecimento dos relatos, a entidade adotou medidas administrativas preventivas. Entre as providências anunciadas estão a reestruturação imediata do quadro de funcionários da turma mencionada nas denúncias e o afastamento preventivo dos colaboradores citados, com o objetivo de garantir a tranquilidade das famílias e assegurar a transparência durante o processo de apuração.

A creche também informou que está colaborando integralmente com a Secretaria Municipal de Educação e com as autoridades competentes para a elucidação dos fatos. Uma mãe denunciou, nesta segunda-feira (2), que sua filha estaria sofrendo maus-tratos. Segundo ela, as crianças sofreram agressão verbal e negligência nos cuidados básicos por parte de cuidadores.