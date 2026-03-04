Uma operação da Polícia Civil de Bauru, que acontece nesta quarta-feira (4), por meio de equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com apoio do helicóptero Pelicano, cumpre mandados de buscas e prisões para coibir o tráfico de drogas no município. Segundo a Dise, foram 13 mandados de busca cumpridos, quatro prisões temporárias cumpridas e mais sete pessoas presas em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas em diferentes bairros, entre eles o Jardim Bela Vista, Vila Falcão, Jardim Ouro Verde e Jardim Ferraz.

O material completo apreendido e mais informações sobre a ocorrência serão atualizados pelo JCNET nas próximas horas.