Botucatu - Operação deflagrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com apoio da Polícia Militar (PM), resultou, na manhã desta quinta-feira (5), na prisão em flagrante de jovem de 21 anos que armazenava em seu aparelho celular gravações de conteúdo pornográfico infantil definidas pela Polícia Civil como "repugnantes" e "deploráveis". Ele foi autuado por crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, equipes da DDM cumpriram mandado de busca na residência do suspeito em decorrência de investigações e apreenderam o celular dele. Enquanto um policial verificava o aparelho, o investigado saiu correndo, mas foi acompanhado e detido.

No celular, conforme o BO, foram encontrados inúmeros vídeos com abusos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. O jovem foi autuado em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e, além do aparelho móvel, notebook também foi apreendido.