Botucatu - Um funcionário público municipal de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) morreu, nesta quinta-feira (5), durante seu horário de almoço, em um capotamento envolvendo um veículo da prefeitura ocorrido em uma estrada de terra que liga a avenida Alcides Cagliari à região de captação do rio Pardo, na zona rural.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o servidor G.R.F., 24 anos, que exercia a função de ajudante, estava acompanhado de um homem de 32 anos e conduzia uma caminhonete GM/S10 Colina da Prefeitura de Botucatu pela estrada quando, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e capotou.
O passageiro narra no registro policial que os dois estavam indo até uma área próxima para nadar. Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, o funcionário público não resistiu e teve a morte constatada pelo Samu no local. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas.