Contra PEC da Segurança

O deputado federal Capitão Augusto (PL), cujo domicílio eleitoral fica em Bauru, foi o único parlamentar do PL a votar contra a PEC da Segurança Pública. A proposta foi aprovada na Câmara Federal nesta quarta-feira (4), por 461 votos favoráveis e 14 votos contrários.

Cap. Augusto justifica

Em suas redes sociais, o deputado anunciou seu voto contrário e justificou o posicionamento alegando enfraquecimento das polícias militares. "É péssima para os policiais militares, eleva as guardas municipais à categoria de polícia municipal, com poder de polícia", argumentou o parlamentar, prevendo a possibilidade de retirada de benefícios dos policiais militares para equiparar suas condições de trabalho às das guardas civis.

Ramuth quer manter vice

O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na Alemanha, afirmou em sua visita a Bauru, nesta quinta-feira (5), que deseja seguir na chapa para buscar a reeleição no Estado. Ramuth esteve na cidade para a assinatura de convênio com o município para a implantação do primeiro Centro TEA Paulista fora da Capital, previsto para começar em maio deste ano. O Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista tem como objetivo articular, qualificar e ampliar o atendimento às pessoas com essa característica.