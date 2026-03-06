Contra PEC da Segurança
O deputado federal Capitão Augusto (PL), cujo domicílio eleitoral fica em Bauru, foi o único parlamentar do PL a votar contra a PEC da Segurança Pública. A proposta foi aprovada na Câmara Federal nesta quarta-feira (4), por 461 votos favoráveis e 14 votos contrários.
Cap. Augusto justifica
Em suas redes sociais, o deputado anunciou seu voto contrário e justificou o posicionamento alegando enfraquecimento das polícias militares. "É péssima para os policiais militares, eleva as guardas municipais à categoria de polícia municipal, com poder de polícia", argumentou o parlamentar, prevendo a possibilidade de retirada de benefícios dos policiais militares para equiparar suas condições de trabalho às das guardas civis.
Ramuth quer manter vice
O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na Alemanha, afirmou em sua visita a Bauru, nesta quinta-feira (5), que deseja seguir na chapa para buscar a reeleição no Estado. Ramuth esteve na cidade para a assinatura de convênio com o município para a implantação do primeiro Centro TEA Paulista fora da Capital, previsto para começar em maio deste ano. O Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista tem como objetivo articular, qualificar e ampliar o atendimento às pessoas com essa característica.
Decisão é de Tarcísio
Perguntado pelo JCNET sobre a confirmação do seu nome no cobiçado cargo, Felicio Ramuth disse que seu compromisso vai até o dia 31 de dezembro, mas que deseja, sim, reeditar a busca por mais quatro anos ao lado de Tarcísio. Destacou, porém, que o governador está muito à vontade para fazer essa escolha. “É claro que, para mim, será um grande privilégio se eu for o escolhido para ser novamente o vice de Tarcísio, para continuar essa parceria, mas ele terá muita tranquilidade para fazer essa escolha”, acrescentou Felicio Ramuth.
Atuação de confiança
Tarcísio, por sua vez, sinaliza que deve manter Ramuth como vice em sua chapa que tentará a reeleição ao governo do Estado. Ramuth sempre cumpriu com as tarefas políticas e de gestão que lhe foram reservadas e mantém uma postura discreta que agrada ao governador.
Alckmin quer manter vice
O presidente Lula (PT) ainda não definiu, ms outro que quer manter a candidatura a vice na chapa presidencial é Geraldo Alckmin. Segundo os bastidores do PT em Brasília, Lula teria garantido que Alckmin só deixa o cargo se quiser, mas há uma pressão para que ele concorra ao governo de São Paulo, estado que já governou por quatro vezes. Petistas ainda não descartam que Alckmin concorra ao Senado. E há outro fator de risco a Alckmin: se Lula cair nas pesquisas, pode ter de procurar um vice do Centrão...