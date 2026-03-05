Uma loja de moda feminina localizada na Vila Falcão, em Bauru, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (5). De acordo com a proprietária, Larissa Alves, por volta das 5h30 um homem invadiu o local e retirou o cobre do sistema de ar-condicionado do estabelecimento, o que inutilizou o equipamento, segundo ela. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas redes sociais, Larissa publicou o vídeo do furto como forma de alertar outros lojistas da cidade. “Nós, comerciantes, precisamos reforçar a segurança e permanecer atentos”, afirma. Segundo a proprietária, o prejuízo afeta diretamente o funcionamento da loja. “Com o calor de Bauru, ventiladores não dão conta, ainda mais em um espaço onde as clientes provam roupas o tempo todo”, lamenta. Ela afirma que pretende adotar novas medidas de segurança, embora reconheça que nada impede que a situação volte a acontecer.

Larissa optou por não registrar boletim de ocorrência, pois acredita que dificilmente conseguirá recuperar o material. Segundo ela, o suspeito seria usuário de drogas e já teria sido visto circulando pela região.