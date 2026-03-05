O resultado positivo de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi impulsionado especialmente pela agropecuária, que registrou um crescimento de 11,7% em 2025. Os dois dígitos alcançados pelo setor são frutos dos aumentos na produção e dos ganhos na produtividade de várias culturas, com destaque para o milho (23,6%) e a soja (14,6%), que alcançaram recordes no ano.

A pecuária também superou recordes em um ano marcado pelo tarifaço dos Estados Unidos, segundo maior comprador de carne bovina do Brasil. As exportações foram puxadas pela demanda chinesa e em 2025 foram vendidas 3,50 milhões de toneladas, alta de 20,9% em relação ao ano anterior. Em valores correntes o resultado do PIB representou R$ 12,7 trilhões no ano. Apesar de positivo, o resultado representa uma desaceleração em comparação a 2024, quando a economia brasileira cresceu 3,4%.

Quatro atividades: agropecuária, indústrias extrativas, informação e comunicação e outras atividades de serviços, contribuíram com 72% do total do volume do valor adicionado em 2025, atividades estas menos afetadas pela política monetária contracionista [juros elevados], afirmou o IBGE, em nota.