JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM LENÇÓIS PAULISTA

Facilpa dá início à venda online de ingressos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Facilpa 2026 promete casa cheia durante os 10 dias de evento
Lençóis Paulista - A 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) já está com vendas onlines liberadas para a sua edição de 2026, que acontece de 24 de abril a 3 de maio. Para show de Henrique e Juliano, único show com entrada paga, os interessados devem acessar a plataforma Guichê Web (www.guicheweb.com.br), enquanto as demais datas estão disponíveis no site Tycket (www.tycket.com.br), incluindo Área VIP e o Maravilhoso Camarote Open Bar.

"Sempre damos início às vendas de forma online, buscando facilitar o acesso do público. No entanto, logo, também vamos disponibilizar alguns pontos físicos de venda, e por isso é importante acompanhar as redes sociais oficiais da Facilpa. A recomendação é não deixar para a última hora, já que a expectativa é de grande procura devido à excelente grade de shows deste ano e às viradas de lote que estão acontecendo rapidamente.”, destaca o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo. Vale destacar que os camarotes corporativos já estão com lista de espera. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99884-8264.

A 46.ª Facilpa terá 10 dias de festa (nove deles com entrada gratuita), com shows com os melhores artistas do Brasil, rodeio em touros e cavalos, prova dos três tambores, as já conhecidas exposições, missa e julgamento de animais (a programação completa, em breve, também será divulgada). A estrutura, que é referência em festas por todo o estado de São Paulo, ainda conta com uma praça de alimentação completa e coberta, parque de diversões e muito mais. A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com produção da Organização Estrela. A feira tem o apoio de mídia do JCNET.

Serviço

46ª Facilpa

De 24 de abril a 3 de maio

No Recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista

Venda de ingressos

Show Henrique e Juliano: www.guicheweb.com.br

Demais datas: www.tycket.com.br

Programação de shows

24 de abril

Henrique e Juliano

25 de abril (entrada franca)

Lauana Prado

26 de abril (entrada franca)

Matheus e Kauan

27 de abril (entrada franca)

Guilherme e Santiago

28 de abril (entrada franca)

João Bosco e Vinicius

29 de abril (entrada franca)

Valesca Mayssa

30 de abril (entrada franca)

Pedro Sampaio

01 de maio (entrada franca)

Thiago Brado

Ana Castela

02 de maio (entrada franca)

Gustavo Mioto

03 de maio (entrada franca)

Turma do Pagode

