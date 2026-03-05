Lençóis Paulista - A 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) já está com vendas onlines liberadas para a sua edição de 2026, que acontece de 24 de abril a 3 de maio. Para show de Henrique e Juliano, único show com entrada paga, os interessados devem acessar a plataforma Guichê Web (www.guicheweb.com.br), enquanto as demais datas estão disponíveis no site Tycket (www.tycket.com.br), incluindo Área VIP e o Maravilhoso Camarote Open Bar.

"Sempre damos início às vendas de forma online, buscando facilitar o acesso do público. No entanto, logo, também vamos disponibilizar alguns pontos físicos de venda, e por isso é importante acompanhar as redes sociais oficiais da Facilpa. A recomendação é não deixar para a última hora, já que a expectativa é de grande procura devido à excelente grade de shows deste ano e às viradas de lote que estão acontecendo rapidamente.”, destaca o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo. Vale destacar que os camarotes corporativos já estão com lista de espera. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99884-8264.

A 46.ª Facilpa terá 10 dias de festa (nove deles com entrada gratuita), com shows com os melhores artistas do Brasil, rodeio em touros e cavalos, prova dos três tambores, as já conhecidas exposições, missa e julgamento de animais (a programação completa, em breve, também será divulgada). A estrutura, que é referência em festas por todo o estado de São Paulo, ainda conta com uma praça de alimentação completa e coberta, parque de diversões e muito mais. A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com produção da Organização Estrela. A feira tem o apoio de mídia do JCNET.

Serviço