Dois Córregos - Um adolescente foi apreendido em flagrante, nesta quarta-feira (4), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), após arremessar porções de droga no interior de uma creche municipal durante uma tentativa de abordagem da Polícia Militar (PM). Em ação conjunta com a Polícia Civil, o suspeito de fornecer os entorpecentes para ele foi identificado e preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, a ação teve início pela manhã, quando policiais militares avistaram o adolescente em atitude suspeita nas imediações de uma creche no Conjunto Habitacional João Viotto. Quando percebeu que seria abordado, ele fugiu e arremessou uma embalagem dentro da unidade, onde foram localizadas porções de cocaína e maconha.

A ocorrência foi imediatamente comunicada à Polícia Civil, que já investigava o adolescente, além de outras pessoas, entre elas um jovem suspeito de atuar no fornecimento de entorpecentes para revenda. De posse das informações levantadas na investigação, policiais civis passaram a atuar em diligências conjuntas com a PM e detiveram o adolescente na residência dele.