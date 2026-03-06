O Grupo Voluntários em Ação promove neste sábado (7), uma celebração especial em homenagem ao Dia da Mulher na Fundação Espírita Sebastião Paiva, localizada no Jardim Bela Vista, em Bauru. O tradicional lanche oferecido aos abrigados da instituição acontecerá das 14h às 17h.
O evento terá como tema “É cor de rosa choque”, e os voluntários, abrigados e convidados estarão vestidos de rosa, com camisetas doadas pelas instituições Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza.
A programação começa com músicas que exaltam a mulher, interpretadas pelos voluntários, seguida por um dos momentos mais emocionantes, a homenagem às moradoras mais antigas da entidade, Cícera e Laide, que vivem no Paiva há mais de 50 anos. Após, também serão cantados os parabéns e será realizada a entrega dos presentes aos aniversariantes do mês.
A festa contará com a presença de seis misses e rainhas da Melhor Idade, coroadas em diferentes anos, que abrilhantarão a comemoração. A animação ficará por conta do DJ Wellington. Haverá também distribuição de pipoca, algodão doce, sorvetes, lanches, refrigerantes e bolo para os participantes.
Em junho o Grupo Voluntário em Ação completará 29 anos de atividades sociais filantrópicas ininterruptas. Formado por amigos que convidam novos integrantes para participar das ações, o grupo não recebe subsídios públicos e mantém suas atividades por meio de brechós mensais e doações de colaboradores.