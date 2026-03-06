O Grupo Voluntários em Ação promove neste sábado (7), uma celebração especial em homenagem ao Dia da Mulher na Fundação Espírita Sebastião Paiva, localizada no Jardim Bela Vista, em Bauru. O tradicional lanche oferecido aos abrigados da instituição acontecerá das 14h às 17h.

O evento terá como tema “É cor de rosa choque”, e os voluntários, abrigados e convidados estarão vestidos de rosa, com camisetas doadas pelas instituições Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza.

A programação começa com músicas que exaltam a mulher, interpretadas pelos voluntários, seguida por um dos momentos mais emocionantes, a homenagem às moradoras mais antigas da entidade, Cícera e Laide, que vivem no Paiva há mais de 50 anos. Após, também serão cantados os parabéns e será realizada a entrega dos presentes aos aniversariantes do mês.