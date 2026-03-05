Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo entre elas, a cidade de Bauru.

Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo (como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios), que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas.

Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.