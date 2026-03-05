Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo entre elas, a cidade de Bauru.
Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo (como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios), que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas.
Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.
A parceria oferece ao comerciante a vantagem de aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país. A população também é beneficiada ao ganhar um ponto de Correios mais próximo de sua residência ou do trabalho, funcionando em horários mais flexíveis.
Além da postagem de encomendas, os clientes podem utilizar o Ponto de Coleta para o serviço de Clique e Retire, para retirar suas encomendas com segurança e praticidade. Essa opção é ideal para quem não pode receber em casa devido à rotina de trabalho ou ausência no endereço, evitando tentativas frustradas de entrega.
Todas as informações e o formulário de cadastro estão disponíveis no site https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/credenciamento-ponto-de-coleta/credenciamento-ponto-de-coleta