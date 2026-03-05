Um acidente de trânsito registrado por volta das 10h desta quinta-feira (5) mobilizou equipes de resgate no cruzamento das ruas Anvar Dabus e Antônio Alves, na região central de Bauru.

Segundo informações iniciais, equipes de resgate foram acionadas para atendimento no local. Durante a ocorrência, o trânsito precisou ser direcionado para a quadra 34 da rua Antônio Alves.

O tráfego já foi liberado na região. Até o momento, não há informações detalhadas sobre vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.