Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I) cumpriram, na noite desta quarta-feira (4), um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por ato infracional equivalente ao crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal), em Jaú.

A ação foi realizada por equipes da 1ª Companhia durante a Atividade Delegada — parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jaú que amplia o policiamento na cidade.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais tomaram conhecimento da ordem judicial e seguiram imediatamente até o endereço indicado. No local, a responsável legal pelo menor informou que ele estava na residência. O adolescente então se apresentou aos policiais e foi conduzido sem resistência ao plantão policial.