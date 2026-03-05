05 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM JAÚ

PM apreende adolescente por ato infracional de homicídio

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I) cumpriram, na noite desta quarta-feira (4), um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por ato infracional equivalente ao crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal), em Jaú.

A ação foi realizada por equipes da 1ª Companhia durante a Atividade Delegada — parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jaú que amplia o policiamento na cidade.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais tomaram conhecimento da ordem judicial e seguiram imediatamente até o endereço indicado. No local, a responsável legal pelo menor informou que ele estava na residência. O adolescente então se apresentou aos policiais e foi conduzido sem resistência ao plantão policial.

Na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, foi oficializado o cumprimento do mandado. O jovem permaneceu apreendido e posteriormente foi encaminhado à instituição responsável.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência evidencia a agilidade das equipes no atendimento às determinações judiciais e destaca a importância da Atividade Delegada, que reforça o policiamento ostensivo e contribui para a segurança da população de Jaú.

