O concurso público para o cargo de ‘Especialista em Serviços na Escola – Assistente Social’, previsto para ocorrer no próximo domingo (8), foi suspenso após o vazamento do conteúdo da prova e do gabarito. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (3) pela Comissão Examinadora, responsável pelo certame, e confirmada pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração.

De acordo com a nota oficial, houve “exposição indevida do conteúdo previsto para a avaliação” em razão de intercorrências junto à empresa responsável pela confecção do material impresso. Diante da situação, a prova anteriormente agendada não será realizada.

A Comissão informou que a suspensão ocorre para preservar a transparência, a isonomia e a integridade do concurso, garantindo condições igualitárias a todos os candidatos. O processo seletivo ficará temporariamente suspenso até a adoção das medidas cabíveis.