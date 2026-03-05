O Centro Espírita de Amor e Caridade (Ceac) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de português e matemática, com início previsto para 23 de março. Não há taxas de inscrição ou mensalidade.
Interessados devem entrar em contato por meio da secretaria do Ceac, situada na rua Sete de Setembro, 8-30, das 13h às 21h ou pelo telefone 3366-3200. São oferecidas 40 vagas.
De acordo com Edson de Oliveira, professor que ministra as aulas desde 2007, o ensino é direcionado a quem deseja prestar concursos públicos e tem duração prevista de aproximadamente cinco meses.
As aulas de português acontecem às segundas e quartas, enquanto as de matemática serão às terças e quintas. O horário é das 18h30 às 19h40.
Segundo Edson, o objetivo é proporcionar às pessoas de baixo ou nenhum poder aquisitivo a oportunidade de alcançar cargos públicos e melhores condições de vida. “É o caminho para a realização de um sonho”, afirma.
Serviço
As inscrições para os cursos de português e matemática podem ser feitas em horário comercial na secretaria do Ceac, que fica na rua Sete de Setembro, 8-50, ou pelo telefone (14) 3366-3200 (falar com Isabel).