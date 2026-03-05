O Centro Espírita de Amor e Caridade (Ceac) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de português e matemática, com início previsto para 23 de março. Não há taxas de inscrição ou mensalidade.

Interessados devem entrar em contato por meio da secretaria do Ceac, situada na rua Sete de Setembro, 8-30, das 13h às 21h ou pelo telefone 3366-3200. São oferecidas 40 vagas.

De acordo com Edson de Oliveira, professor que ministra as aulas desde 2007, o ensino é direcionado a quem deseja prestar concursos públicos e tem duração prevista de aproximadamente cinco meses.