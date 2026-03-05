05 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
VAGAS LIMITADAS

Ceac oferece cursos de português e matemática gratuitos em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Professor Edson de Oliveira ministra aulas de português e matemática no Ceac
Professor Edson de Oliveira ministra aulas de português e matemática no Ceac

O Centro Espírita de Amor e Caridade (Ceac) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de português e matemática, com início previsto para 23 de março. Não há taxas de inscrição ou mensalidade.

Interessados devem entrar em contato por meio da secretaria do Ceac, situada na rua Sete de Setembro, 8-30, das 13h às 21h ou pelo telefone 3366-3200. São oferecidas 40 vagas.

De acordo com Edson de Oliveira, professor que ministra as aulas desde 2007, o ensino é direcionado a quem deseja prestar concursos públicos e tem duração prevista de aproximadamente cinco meses.

As aulas de português acontecem às segundas e quartas, enquanto as de matemática serão às terças e quintas. O horário é das 18h30 às 19h40.

Segundo Edson, o objetivo é proporcionar às pessoas de baixo ou nenhum poder aquisitivo a oportunidade de alcançar cargos públicos e melhores condições de vida. “É o caminho para a realização de um sonho”, afirma.

Serviço

As inscrições para os cursos de português e matemática podem ser feitas em horário comercial na secretaria do Ceac, que fica na rua Sete de Setembro, 8-50, ou pelo telefone (14) 3366-3200 (falar com Isabel).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários