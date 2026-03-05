Um dos destaques do Noroeste no Paulistão 2026, o meio-campista Diego Mathias vai desfalcar o Norusca na luta pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O clube emprestou o atleta ao Grêmio Novorizontino. Por lá, Diego Mathias disputará, ao lado do atacante Carlão, o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Sudeste.

O jogador deverá se reapresentar em Bauru no final deste ano, visando à pré-temporada do Paulistão 2027. Pelo Alvirrubro, Diego Mathias disputou sete dos oito jogos do estadual, marcou um gol e fez três assistências.

Em nota, o Noroeste informa que a decisão do empréstimo faz parte da estratégia da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) noroestina de valorizar atletas com contrato, dando maior exposição e ampliando seu valor de mercado.