Uma mãe denunciou, nesta segunda-feira (2), uma creche conveniada com a Prefeitura Municipal no Jardim Redentor por maus-tratos à filha e a outros alunos. Segundo ela, as crianças sofrem agressão verbal e negligência nos cuidados básicos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mãe desconfiava que a bebê de um ano e cinco meses sofria maus-tratos na creche devido à brusca mudança de comportamento apresentada em casa; a criança chorava muito e demonstrava agressividade e estresse com a família.

Motivada a descobrir o que acontecia na creche, a mulher comprou um gravador de áudio e o escondeu na mochila da filha. Os áudios somariam, segundo a mãe, cerca de três horas de choros constantes e ofensas proferidas contra crianças de dez meses a um ano e dez meses. As agressões teriam sido realizadas pela professora da turma e pela auxiliar que, segundo a mãe, não tem formação para a função que exerce.