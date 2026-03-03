Uma mãe denunciou, nesta segunda-feira (2), uma creche conveniada com a Prefeitura Municipal no Jardim Redentor por maus-tratos à filha e a outros alunos. Segundo ela, as crianças sofrem agressão verbal e negligência nos cuidados básicos.
De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mãe desconfiava que a bebê de um ano e cinco meses sofria maus-tratos na creche devido à brusca mudança de comportamento apresentada em casa; a criança chorava muito e demonstrava agressividade e estresse com a família.
Motivada a descobrir o que acontecia na creche, a mulher comprou um gravador de áudio e o escondeu na mochila da filha. Os áudios somariam, segundo a mãe, cerca de três horas de choros constantes e ofensas proferidas contra crianças de dez meses a um ano e dez meses. As agressões teriam sido realizadas pela professora da turma e pela auxiliar que, segundo a mãe, não tem formação para a função que exerce.
Os áudios contêm agressões verbais direcionadas a diversas crianças, afirmando que “hoje elas não iriam dormir”, chamando um garoto de “filho de rato”, humilhando outro ao dizer que “esse esquisito não sabe se chora ou se dança” e negligenciando cuidados básicos: “esses depressivos boca de caçapa, deixa eles chorarem...”.
É importante lembrar que as creches conveniadas possuem administração própria, apesar de receberem recursos públicos.
Em nota, a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), informou que tomou conhecimento, na última semana, de uma situação envolvendo uma mãe e a Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, entidade conveniada ao município.
"A equipe da SME esteve na unidade, ouviu a direção da entidade, orientou pelo afastamento da auxiliar — medida que já foi adotada — e deu início à apuração dos fatos. O caso segue sendo acompanhado pela Secretaria, com a adoção dos procedimentos administrativos cabíveis", afirma.
"A Secretaria compreende a preocupação da família e reforça que toda manifestação relacionada ao bem-estar das crianças é tratada com seriedade e responsabilidade. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a segurança, o cuidado e a qualidade do atendimento às crianças da rede municipal".