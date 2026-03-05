O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na Alemanha, afirmou em sua visita a Bauru, nesta quinta-feira (5), que deseja seguir na chapa para buscar a reeleição no Estado. Ramuth esteve na cidade para a assinatura de convênio com o município para a implantação do primeiro Centro TEA Paulista fora da Capital, previsto para começar em maio deste ano. O Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista tem como objetivo articular, qualificar e ampliar o atendimento às pessoas com essa característica.

Perguntado pelo JCNET sobre a confirmação do seu nome no cobiçado cargo, Felicio Ramuth disse que seu compromisso vai até o dia 31 de dezembro, mas que deseja, sim, reeditar a busca por mais quatro anos ao lado de Tarcísio. Destacou, porém, que o governador está muito à vontade para fazer essa escolha.

“É claro que, para mim, será um grande privilégio se eu for o escolhido para ser novamente o vice de Tarcísio, para continuar essa parceria, mas ele terá muita tranquilidade para fazer essa escolha. Eu já fui prefeito (de São José dos Campos) e sei da importância dessa decisão, que é uma escolha pessoal. Então, ele vai tomar a decisão no momento certo”, acrescentou Felicio Ramuth.