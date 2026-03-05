Uma colisão frontal entre um automóvel modelo Fiat Uno e uma carreta que trafegavam pela rodovia Rachid Rayes (SP-333), em Pongaí (100 quilômetros de Bauru), por volta das 20h da noite de quarta-feira (4), deixou o motorista da carreta sofreu ferimentos graves.

O condutor do automóvel teve apenas ferimentos leves. Com o impacto, houve derramamento da carga transportada pela carreta, que era de areia, espalhando material pela pista.

Informações da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) indicam que um dos veículos pode ter invadido a pista contrária, provocando a colisão. As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Científica esteve no local por volta da meia-noite para realizar a perícia e liberar a área. Até o momento, a carreta e a carga permanecem no local aguardando recursos para a remoção.