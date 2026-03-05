A pochete presa à cintura, item cada vez mais associado à venda de drogas em ruas escuras de bairros periféricos de Bauru, chamou a atenção da Polícia Militar durante patrulhamento nesta quarta-feira (4), que prendeu um traficante no Núcleo Octávio Rasi. O indiciado ainda tentou fugir da PM, abrigando-se na área comum do condomínio, mas isso só facilitou que a equipe localizasse mais drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares o avistaram na rua Engenheiro Miguel Melhado Campos e tiveram acesso liberado para o interior do residencial, onde fizeram a captura do suspeito. Questionado sobre a fuga, ele confessou aos policiais militares que estava vendendo drogas. Ele afirmou que elas eram fornecidas a ele por uma mulher ruiva de moto. Em sua pochete estavam porções de maconha embaladas para venda e R$ 796 em dinheiro, que supostamente ele havia faturado naquela noite.

Ainda de acordo com o BO, na área comum do condomínio, escondida no guarda-gás de um dos blocos, estava mais uma quantidade significativa de porções do seu estoque de maconha. Diante disso, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.