A Concilig realiza no próximo domingo (8), das 9h às 12h, a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, iniciativa que integra as ações de responsabilidade social e ESG da empresa e tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino e a geração de renda entre suas colaboradoras. O evento será realizado na Praça Panathlon, localizada na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e será aberto ao público.
A feira surge a partir de uma característica marcante do quadro de colaboradores da empresa. Atualmente, 73% do público interno da Concilig é composto por
mulheres, muitas delas responsáveis diretas pelo sustento de suas famílias. Considerando que parte das colaboradoras atua em jornada reduzida, o projeto busca incentivar a criação de fontes complementares de renda, valorizando talentos e iniciativas empreendedoras que já fazem parte da realidade dessas profissionais. Durante o evento, colaboradoras da empresa participam como expositoras, apresentando e comercializando produtos e serviços desenvolvidos por elas.
O público encontrará artesanato, doces e sobremesas, semijoias, roupas, lingerie, acessórios, papelaria personalizada, além de lançamento de livro escrito por uma das participantes. A realização da feira conta com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), que colabora com a
estrutura do evento. A iniciativa também terá a participação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que oferecerá orientações e informações ao público sobre temas relacionados aos direitos, proteção e oportunidades para mulheres.
Paulo Nascimento, superintendente de Comunicação e Responsabilidade Social, enfatiza que a feira busca fortalecer a autonomia financeira feminina. Tatiana Mendes, diretora de Gente e Gestão, complementa que o objetivo é criar um espaço de visibilidade para pequenos negócios que muitas vezes começam dentro de casa. Rodrigo Mandaliti, sócio-presidente da empresa, reforça que além de incentivar o empreendedorismo, a ação também se conecta ao compromisso da Concilig com inclusão, desenvolvimento social e valorização das pessoas, pilares que orientam as iniciativas de responsabilidade social
da empresa.
Serviço
2ª Feira da Mulher Empreendedora Concilig
Data: domingo, 8 de março
Horário: das 9h às 12h
Local: Praça Panathlon
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Bauru
Entrada: gratuita