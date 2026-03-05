A Concilig realiza no próximo domingo (8), das 9h às 12h, a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, iniciativa que integra as ações de responsabilidade social e ESG da empresa e tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino e a geração de renda entre suas colaboradoras. O evento será realizado na Praça Panathlon, localizada na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e será aberto ao público.

A feira surge a partir de uma característica marcante do quadro de colaboradores da empresa. Atualmente, 73% do público interno da Concilig é composto por

mulheres, muitas delas responsáveis diretas pelo sustento de suas famílias. Considerando que parte das colaboradoras atua em jornada reduzida, o projeto busca incentivar a criação de fontes complementares de renda, valorizando talentos e iniciativas empreendedoras que já fazem parte da realidade dessas profissionais. Durante o evento, colaboradoras da empresa participam como expositoras, apresentando e comercializando produtos e serviços desenvolvidos por elas.

O público encontrará artesanato, doces e sobremesas, semijoias, roupas, lingerie, acessórios, papelaria personalizada, além de lançamento de livro escrito por uma das participantes. A realização da feira conta com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), que colabora com a

estrutura do evento. A iniciativa também terá a participação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que oferecerá orientações e informações ao público sobre temas relacionados aos direitos, proteção e oportunidades para mulheres.