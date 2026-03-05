Temos presenciado situações que mostram como um olhar crítico sobre a sociedade permanece indispensável. Não se trata de uma retórica vazia, mas de uma realidade que abrange o Brasil e o mundo. Quando deixamos de buscar informações verdadeiras e de valorizar o conhecimento, abre-se espaço para interpretações superficiais e para o fanatismo político exacerbado, independentemente de vertentes.

Precisamos conscientizar a nós mesmos e às demais pessoas de que refletir sobre a memória local e mundial significa reconhecer que elementos históricos, muitas vezes considerados distantes, podem reaparecer sob novas formas quando deixam de ser debatidos com seriedade.