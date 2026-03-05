Os dados mais recentes do PIB confirmam aquilo que já vinha sendo percebido ao longo de 2025: a economia brasileira perdeu fôlego. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto cresceu 2,3% no acumulado do ano, um resultado positivo, mas significativamente inferior aos 3,4% registrados em 2024, evidenciando um processo claro de desaceleração. Mais preocupante, contudo, é a composição desse crescimento. A economia praticamente andou de lado no segundo semestre, e o quarto trimestre de 2025 registrou avanço de apenas 0,1% na comparação com o trimestre anterior, um desempenho que beira a estagnação e expõe a fragilidade da demanda interna.

O retrato do último trimestre é especialmente revelador. Setores mais sensíveis ao crédito e aos juros elevados, como comércio e construção civil, perderam tração, enquanto o consumo das famílias mostrou estagnação. Ainda que o PIB tenha sido sustentado por um desempenho excepcional da agropecuária e da indústria extrativa ao longo do ano, esses vetores não conseguem mascarar o enfraquecimento do núcleo da economia urbana e do mercado interno. Sem o impulso do campo e das commodities, o crescimento de 2025 teria sido substancialmente menor, evidenciando uma economia de duas velocidades.

Outro dado que acende um sinal amarelo para o futuro é o comportamento dos investimentos. A Formação Bruta de Capital Fixo recuou 3,5% no quarto trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o pior resultado desde 2021. Embora no acumulado do ano os investimentos ainda tenham crescido 2,9%, a taxa de investimento caiu de 16,9% para 16,8% do PIB, mantendo o Brasil em um patamar insuficiente para sustentar um crescimento mais robusto e duradouro. Menos investimento hoje significa menor capacidade produtiva amanhã, com reflexos diretos sobre produtividade, renda e emprego nos próximos anos.