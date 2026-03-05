Agudos - Na tarde desta quarta-feira (4), a Polícia Militar Ambiental atendeu uma denúncia referente a manutenção de pássaros silvestres em cativeiro no bairro José Miguel, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), e apreendeu em uma residência 40 aves nativas, todas com sinais de recém-captura, incluindo pintassilgos, maritacas, galo-da-campina, tico-ticos, trinca-ferros e canários-da-terra.

Entre os pássaros, destacam-se dois da espécie bicudo, que consta na lista oficial de animais ameaçados de extinção. Nenhum dos animais possuía anilhas de identificação. Cabe destacar que, no desenvolvimento da fiscalização, foi encontrado pelos policiais uma gaiola "alçapão" para utilização de armadilha para pássaros, o que reforça os indícios da prática ilícita.

O responsável pelo cativeiro declarou não possuir autorização para manter os animais. Diante da infração, foram lavrados dois autos de infração ambiental no valor de R$ 28.500,00 por manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro e outro por utilizar espécime da fauna, no valor de R$ 500,00. As aves seguiram para acompanhamento veterinário adequado.