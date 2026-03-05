O Sesi Vôlei Bauru voltará a jogar pela Superliga nesta quinta-feira (5), após a conquista do título do Sul-Americano de Clubes. O time bauruense enfrenta o Sancor Seguros Vôlei Maringá a partir das 21h, na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela oitava rodada do returno da Superliga 25-26. O duelo tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Na Superliga, o Sesi Vôlei Bauru vem de vitória por 3 sets a 0 contra o Tijuca Vôlei, fora de casa. A equipe bauruense ocupa a quinta colocação, com 35 pontos em 12 vitórias e seis derrotas. Já o time de Maringá vem de derrota em casa para o Gerdau Minas, por 3 a 1, e é o sétimo colocado, com 25 pontos em oito vitórias e 10 derrotas.
O duelo tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário se cadastrar e reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
No primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru venceu por 3 sets a 0 na casa do Sancor Seguros Vôlei Maringá, com Acosta sendo a maior pontuadora (20 pontos) e eleita a melhor jogadora em quadra.
Do elenco bauruense, Bruna Moraes é a maior pontuadora na temporada da Superliga, com 206 pontos anotados, seguida por Acosta (197), Diana (189) e Mayany (187). Nos pontos de saque, Diana lidera a equipe com 18, enquanto Mayany é a melhor bloqueadora da equipe, com 72 pontos no fundamento, a terceira melhor marca da liga.
Celebração do título
O Sesi Vôlei Bauru terá um momento durante a partida para apresentar o troféu de campeão do Sul-Americano de Clubes para a torcida presente. O time bauruense conquistou o título vencendo o Osasco São Cristóvão Saúde e garantiu a vaga para a próxima edição do Mundial de Clubes. A celebração e apresentação do troféu será feita durante o primeiro intervalo entre sets da partida.