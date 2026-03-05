O Sesi Vôlei Bauru voltará a jogar pela Superliga nesta quinta-feira (5), após a conquista do título do Sul-Americano de Clubes. O time bauruense enfrenta o Sancor Seguros Vôlei Maringá a partir das 21h, na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela oitava rodada do returno da Superliga 25-26. O duelo tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

Na Superliga, o Sesi Vôlei Bauru vem de vitória por 3 sets a 0 contra o Tijuca Vôlei, fora de casa. A equipe bauruense ocupa a quinta colocação, com 35 pontos em 12 vitórias e seis derrotas. Já o time de Maringá vem de derrota em casa para o Gerdau Minas, por 3 a 1, e é o sétimo colocado, com 25 pontos em oito vitórias e 10 derrotas.

O duelo tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário se cadastrar e reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026