Depois de uma pausa para a disputa da Data FIBA, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta quinta-feira (5), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez será o Fortaleza Basquete Cearense, em confronto válido por mais uma rodada do NBB Caixa. As estatísticas em tempo real podem ser acompanhadas no site da Liga Nacional: lnb.com.br. Já a web-rádio Jornada Esportiva faz a transmissão em áudio por meio de seu canal no YouTube.

O Dragão chega embalado: são cinco jogos de invencibilidade, sendo três deles fora de casa, contra os times do Rio de Janeiro. Os comandados do técnico Paulo Jaú estão na 9ª colocação, com 17 triunfos e 12 derrotas (58,6% de aproveitamento). “As vitórias em sequência foram importantes, principalmente contra Vasco, Botafogo e Flamengo. Muitos times que estão brigando com a gente naquela meio de tabela tiveram resultados adversos contra essas equipes. Mas isso já é passado. Agora a gente tem que pensar em elevar o que foi feito de bom lá no Rio de Janeiro e dar continuidade ao trabalho. Ainda tem muito campeonato pela frente”, avaliou o técnico bauruense.

Do outro lado, o Fortaleza aparece mais abaixo na tabela: 17º lugar, com uma campanha de seis vitórias e 21 derrotas. A equipe treinada pela técnica sérvia Jelena Todorovic está na briga direta para se afastar da zona de rebaixamento — ao mesmo tempo em que busca somar resultados que permitam sonhar com uma aproximação da zona de classificação para os playoffs.