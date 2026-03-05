Depois de uma pausa para a disputa da Data FIBA, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta quinta-feira (5), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez será o Fortaleza Basquete Cearense, em confronto válido por mais uma rodada do NBB Caixa. As estatísticas em tempo real podem ser acompanhadas no site da Liga Nacional: lnb.com.br. Já a web-rádio Jornada Esportiva faz a transmissão em áudio por meio de seu canal no YouTube.
O Dragão chega embalado: são cinco jogos de invencibilidade, sendo três deles fora de casa, contra os times do Rio de Janeiro. Os comandados do técnico Paulo Jaú estão na 9ª colocação, com 17 triunfos e 12 derrotas (58,6% de aproveitamento). “As vitórias em sequência foram importantes, principalmente contra Vasco, Botafogo e Flamengo. Muitos times que estão brigando com a gente naquela meio de tabela tiveram resultados adversos contra essas equipes. Mas isso já é passado. Agora a gente tem que pensar em elevar o que foi feito de bom lá no Rio de Janeiro e dar continuidade ao trabalho. Ainda tem muito campeonato pela frente”, avaliou o técnico bauruense.
Do outro lado, o Fortaleza aparece mais abaixo na tabela: 17º lugar, com uma campanha de seis vitórias e 21 derrotas. A equipe treinada pela técnica sérvia Jelena Todorovic está na briga direta para se afastar da zona de rebaixamento — ao mesmo tempo em que busca somar resultados que permitam sonhar com uma aproximação da zona de classificação para os playoffs.
No embate do primeiro turno, o time nordestino fez valer o mando de quadra e levou a melhor sobre o Bauru por 91 x 72. “Fomos muito mal no primeiro confronto lá no Nordeste. Taticamente, diria que talvez tenha sido uma das nossas piores partidas. Acredito que estamos em um outro momento, mas a equipe deles também passou por reformulações. É um time que se ajustou para jogar de uma forma diferente e vem sendo competitivo. Então, precisamos entrar atentos para conseguir a vitória dentro da nossa casa”, completou Jaú.
De volta
O Dragão não terá desfalques para o jogo desta quinta (5). O pivô Andrezão e o ala Santiago Materan, que defenderam suas seleções (Brasil e Venezuela, respectivamente) na data FIBA, já retornaram para a Cidade Sem Limites e estarão à disposição. Quem também irá reencontrar os torcedores bauruenses é o ala Wesley Mogi. O camisa 19 voltou a atuar nas partidas do Rio de Janeiro depois de quase cinco meses fora de combate. Ele se recuperava de uma cirurgia no tendão do bíceps direito - e, agora, jogará novamente com a torcida a seu favor.
Passaporte
As entradas para a partida já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira numerada e R$ 90 para cadeira de quadra. Porém, a diretoria do Bauru Basket também reforça o lançamento do passaporte para a reta final da temporada. Os torcedores que aderirem ao programa garantem acesso a todos os jogos restantes do Dragão como mandante no NBB Caixa, incluindo os playoffs, além de uma série de benefícios exclusivos.
Há três modalidades disponíveis:
R$ 49,90 – plano arquibancada
R$ 249,90 – plano cadeira cativa
R$ 499,00 – plano cadeira de quadra
Os valores referem-se aos pacotes completos (não mensalidade) e podem ser parcelados em até três vezes. Além do acesso às partidas, o passaporte dá prioridade para participação em ações durante os jogos — como dinâmicas, ativações de patrocinadores, sorteios de brindes e experiências exclusivas para crianças. A aquisição também garante o direito de acompanhar um treino do elenco profissional, com momento dedicado para fotos e autógrafos. As adesões podem ser feitas pela mesma plataforma de venda de ingressos (basta clicar na aba referente ao passaporte).