Transporte escolar

Na tarde desta quarta-feira (4), a Câmara Municipal realizou uma Reunião Pública para tratativas referentes à suspensão do transporte escolar de alunos da rede pública de ensino. O evento aconteceu por uma iniciativa conjunta da Comissão de Educação e Assistência Social da Casa de Leis, presidida pelo vereador André Maldonado (PP), e da vereadora Estela Almagro (PT).

Só vai no prazo

Estiveram presentes os vereadores Estela Almagro, André Maldonado), Emerson Construtor (Podemos), Junior Lokadora (Podemos), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além de mães de alunos da rede municipal de ensino. O secretário de Educação, Nilson Ghirardello, também foi convidado para o encontro, porém, justificou a ausência citando o prazo mínimo de 30 dias para a convocação de representantes da Administração Municipal, segundo decisão judicial do ano passado.

Outra reunião

Para André Maldonado, a reunião não poderia esperar uma vez que o problema é urgente. Ainda assim, diante da ausência do Poder Executivo, ele já declarou que a Comissão irá marcar uma Audiência Pública para daqui 30 dias, seguindo a exigência do governo. Os demais vereadores presentes teceram críticas não só à ausência, mas ao descaso dos representantes da Prefeitura com a questão.