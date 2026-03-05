Transporte escolar
Na tarde desta quarta-feira (4), a Câmara Municipal realizou uma Reunião Pública para tratativas referentes à suspensão do transporte escolar de alunos da rede pública de ensino. O evento aconteceu por uma iniciativa conjunta da Comissão de Educação e Assistência Social da Casa de Leis, presidida pelo vereador André Maldonado (PP), e da vereadora Estela Almagro (PT).
Só vai no prazo
Estiveram presentes os vereadores Estela Almagro, André Maldonado), Emerson Construtor (Podemos), Junior Lokadora (Podemos), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além de mães de alunos da rede municipal de ensino. O secretário de Educação, Nilson Ghirardello, também foi convidado para o encontro, porém, justificou a ausência citando o prazo mínimo de 30 dias para a convocação de representantes da Administração Municipal, segundo decisão judicial do ano passado.
Outra reunião
Para André Maldonado, a reunião não poderia esperar uma vez que o problema é urgente. Ainda assim, diante da ausência do Poder Executivo, ele já declarou que a Comissão irá marcar uma Audiência Pública para daqui 30 dias, seguindo a exigência do governo. Os demais vereadores presentes teceram críticas não só à ausência, mas ao descaso dos representantes da Prefeitura com a questão.
Transporte suspenso
Desde a volta às aulas, os vereadores têm recebido reclamações de pais de alunos da rede municipal de ensino sobre a suspensão do transporte escolar. Segundo Estela Almagro, uma escola emblemática seria a EMEF José Francisco Junior (“Zé do Skinão”), onde mais de 90% dos estudantes tiveram o transporte suspenso em 2026.
Ficaram sem entender
Por lei, o transporte deve ser garantido quando a criança mora a mais de dois quilômetros da escola. No entanto, até ano passado, ele era oferecido mesmo que o trajeto fosse inferior à distância estipulada - são esses os estudantes mais afetados neste início de ano, porém não os únicos. O intuito da Reunião Pública era, portanto, entender o que mudou para que o transporte, até então regular, parasse de ser oferecido.
Anac no Moussa Tobias
O subutilizado aeroporto Moussa entrou novamente no radar das discussões sobre aviação regional nesta quarta-feira (4), com a visita de Tiago Chagas, presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e Tomé Franca, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. Foram recebidos pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), pelo vereador Miltinho Sardin (PSD), que organizou o encontro, o prefeito de Arealva, Paulo Nicolielo Jr. (Podemos); e os secretários de Governo, Renato Purini; e Sedecon, Jurandir Posca.
Segue em voo baixo
Pelo que se viu e ouviu, as respostas das autoridades aeroportuárias ficaram apenas nas boas intenções e promessas de um possível futuro melhor. Nada de concreto foi anunciado. Segundo Tiago Chagas, a Anac segue fomentando o desenvolvimento dos aeroportos Brasil afora. Pouco para o muito que o aeroporto precisa, ou seja, movimento.
Governador em exercício
O governador em exercício Felicio Ramuth (PSD) visita nesta quinta (5), às 10h, as instalações do futuro Centro TEA Paulista de Bauru, a primeira unidade fora da capital. Viabilizado em parceria com a prefeitura, o centro terá aporte estadual de R$ 6 milhões por ano. O Centro fica na rua Severino Lins, 7-10, Vila Aviação. Às 14h, Felicio inaugura a Estrutura Náutica de uso público em Fartura, na região de Itapeva.