Estão abertas as inscrições para compor a programação do 13º FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru, que será realizado de 16 a 25 de abril de 2026. Nesta edição, o festival recebe propostas para duas frentes: o Espetáculo de Variedades, que integra o encerramento presencial do evento, e a Mostra Performing Project, voltada a performances em vídeo.
Para o Espetáculo de Variedades, serão selecionados até cinco artistas bauruenses das áreas de teatro, dança, circo, performance e outras linguagens, além de um(a) Mestre de Cerimônias. As apresentações são remuneradas e podem ser inéditas ou já produzidas. A proposta é reunir diferentes expressões artísticas em uma noite que marca o encerramento do festival.
Já a Mostra Performing Project selecionará dez artistas de todo o país para a criação de vídeos performativos de até um minuto. Após a seleção, os participantes receberão um programa-guia da curadoria do festival para orientar o desenvolvimento das obras, que devem ser produzidas com recursos próprios, como celulares, tablets ou dispositivos móveis. Os trabalhos integrarão uma narrativa não linear exibida no YouTube do festival e no perfil do projeto no Instagram. Cada artista selecionado receberá remuneração de R$ 250, mediante entrega do vídeo e emissão de nota fiscal.
As inscrições para ambas as modalidades seguem abertas até 6 de março de 2026, por meio de formulário disponível no link da bio das redes oficiais do festival.
13º edição
O 13º FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru consolida-se como um dos principais espaços de difusão, intercâmbio e experimentação em artes cênicas no interior paulista. Realizado em Bauru desde 2012, o festival promove encontros entre artistas, pesquisadores e público por meio de espetáculos, mostras, debates e ações formativas.
Nesta edição, o tema “CORPO PRESENTE – Além do Mito Materno” convida o público e os artistas a refletirem sobre como as experiências de maternidade e parentalidade influenciam a vida e a criação artística. A proposta é ir além da imagem idealizada da maternidade, abrindo espaço para discutir também os desafios, as transformações e os impactos reais dessas vivências no cotidiano e na produção cultural.
Para Andressa Francelino, diretora executiva do festival, o tema dialoga diretamente com sua própria pesquisa artística. “Meu trabalho investiga a presença como algo concreto, ligado ao corpo e às experiências que ele carrega. Quando falamos em ir além do mito materno, estamos falando de reconhecer a maternidade como uma vivência diversa, e o tema do ano não quer reforçar uma imagem idealizada, mas sim valorizar experiências reais e plurais, e como elas se transformam em arte”, afirma.
Esta iniciativa cultural é realizada pela Sociedade Amigos da Cultura, projeto aprovado pela Secretaria de Cultura de Bauru, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Cultura Viva, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Mais informações:
? FACE BAURU: https://www.instagram.com/facebauru/ | Site oficial: https://www.faceaface.art.br/ | Youtube: https://www.youtube.com/facebauru
? PERFORMING PROJECT SESSIONS https://www.instagram.com/performing_project_sessions
? Formulário - Chamamento Espetáculo de Variedades: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc5oO0vw8sF5S8j5L66aarwCrppHZkFNVwL7GwbZlcHiLWtg/viewform
? Formulário - Performing Project: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ9SOanEnEgwBHHsE31aPDxb1PwijYPWClpf5lAct2DdBUfA/viewform