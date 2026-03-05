Estão abertas as inscrições para compor a programação do 13º FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru, que será realizado de 16 a 25 de abril de 2026. Nesta edição, o festival recebe propostas para duas frentes: o Espetáculo de Variedades, que integra o encerramento presencial do evento, e a Mostra Performing Project, voltada a performances em vídeo.

Para o Espetáculo de Variedades, serão selecionados até cinco artistas bauruenses das áreas de teatro, dança, circo, performance e outras linguagens, além de um(a) Mestre de Cerimônias. As apresentações são remuneradas e podem ser inéditas ou já produzidas. A proposta é reunir diferentes expressões artísticas em uma noite que marca o encerramento do festival.

Já a Mostra Performing Project selecionará dez artistas de todo o país para a criação de vídeos performativos de até um minuto. Após a seleção, os participantes receberão um programa-guia da curadoria do festival para orientar o desenvolvimento das obras, que devem ser produzidas com recursos próprios, como celulares, tablets ou dispositivos móveis. Os trabalhos integrarão uma narrativa não linear exibida no YouTube do festival e no perfil do projeto no Instagram. Cada artista selecionado receberá remuneração de R$ 250, mediante entrega do vídeo e emissão de nota fiscal.