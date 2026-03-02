Um jovem de 24 anos morreu, no início da manhã desta segunda-feira (2), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após sofrer um acidente de moto. No boletim de ocorrência (BO), não constam informações sobre horário, local e dinâmica do acidente.

Segundo Guia de Encaminhamento de Cadáver (GEC) encaminhada pelo hospital ao plantão policial, L.D.G. deu entrada na unidade "sem pulsos centrais", com "pupilas não reagentes à Luz", e "não responsivo aos estímulos".

Ainda conforme o documento, a causa possível do óbito seria politrauma grave. A ocorrência foi registrada como morte acidental e será investigada pela Polícia Civil. A reportagem tenta levantar mais detalhes sobre o acidente.